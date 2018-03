Einladung zum Presseroundtable & GfK-Studienpräsentation

"DENN SIE WISSEN NICHT, WAS SIE TUN! 'THERAPIEUNTREUE' IN DER TRANSPLANTATIONSMEDIZIN"

Wien (OTS) - Jährlich werden in Österreich rund 700 Organtransplantationen vorgenommen und über 1.100 Menschen warten derzeit auf ein passendes, transplantationsfähiges Organ. Trotz hoher Kosten und langer Wartezeit gehen viele Patienten - bewusst oder unbewusst - nicht sorgsam mit dem neuen Organ um. Abstoßung nach erfolgter Transplantation ist ein großes Problem, Nicht-Adhärenz häufig eine der Ursachen hierfür. Laut Studien nimmt jeder vierte nierentransplantierte Patient seine verordneten Medikamente nicht regelmäßig ein. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Wie sieht der Nicht-Adhärente Patient aus? Welche (teuren) Folgen hat Nicht-Adhärenz und wie sehen mögliche Lösungsansätze zur Adhärenz-Steigerung nach Transplantationen aus?

Antworten zu diesen Fragen und eine GfK-Studienpräsentation zur aktuellen Situation von Transplantations-PatientInnen erwarten Sie beim

Presseroundtable & GfK-Studienpräsentation: DENN SIE WISSEN NICHT,

WAS SIE TUN! "THERAPIEUNTREUE" IN DER TRANSPLANTATIONSMEDIZIN



Ihre Gesprächspartner sind:

- Prof. Dr. Rudolf Bretschneider, GfK Austria

- Prof. Dr. Andreas Zuckermann, Leiter des Herztransplant-Programms



am AKH Wien



Datum: 19.6.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

"Die Lobby"

Löwelstraße 20, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

und Anmeldung:

Lenhardt & Partner

Tel. 01/233 01 00

E-Mail: office @ lenhardtpartner.at