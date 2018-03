Das Praterwochenende für Bieber Fans, Disco Freaks und kleine Kaufleute!

Wien-Prater (OTS) - Freitag, 21. Juni: Justin Bieber-Flashmob im Wiener Prater

Wann: ab 16:00 Uhr am Riesenradplatz

Justin Bieber erhält eine Wachsfigur bei Madame Tussauds im Wiener Prater. Doch damit nicht genug: Die Enthüllung des Bieber-Doubles am 21. Juni 2013 wird mit einem Flashmob zum Bieber Hit "All around the world" gefeiert. Die erste Live-Enthüllung einer Wachsfigur vor Publikum und dazu Action zu Justin Bieber Sound - ein "Muss" für Bieber Fans!

Samstag, 22. Juni: "Wir sind Wien! Festival der Bezirke. Gehsteigdisco"

Wann: von 21.00 - ca. 24.00 Uhr am Riesenradplatz

Während die DJs am Platz Musik auflegen, wird die Musik ausschließlich über Funkkopfhörer übertragen. Keine Verstärker, keine Lautsprecher. Das Publikum befindet sich, umgeben von urbanem Lärm, am Platz und lauscht über Kopfhörer konzentriert dem puren Sound. Jeder Besucher kann im Kopfhörer aufgrund der 2-Kanaltechnik zwischen den beiden, im Rhythmus völlig unterschiedlichen, Sets wählen. Ein Discoerlebnis der besonderen Art erwartet Sie!

Infos: www.praterservice.at

Sonntag, 23. Juni: 2. Kinderflohmarkt im Wurstelprater

Der erste Kinderflohmarkt im Frühjahr war bereits ein großer Erfolg! Am 23. Juni zwischen 8:00 und 13:00 Uhr haben die kleinen Kaufleute wieder die Möglichkeit, ihr Verkaufsgeschick unter Beweis zu stellen und ihre Schätze aus dem Kinderzimmer anzupreisen. Der Wurstelplatz und die Zufahrtstraße werden zum Marktplatz! Um Voranmeldung bis 21.06.2013 wird gebeten unter:

kinderflohmarkt@praterservice.at

Infos: www.praterservice.at

Wir unterstützen den Sterntalerhof!

Der Standplatzbeitrag von 5,-- Euro kommt, wie auch beim 1. Kinderflohmarkt, dem Sterntalerhof, dem kompetenten Zufluchtsort mit viel Herz für Familien mit schwer, chronisch- und sterbenskranken Kindern, zu Gute!

Weitere Infos finden Sie unter: www.praterservice.at

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks. Schluss (ss)

