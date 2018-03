60 Jahre Austrotherm - 60 Jahre Dämmstoff-Kompetenz

Österreichs Dämmstoff-Pionier lud zur Jubiläums-Gala in das Schloss Esterhazy, Landeshauptmann Niessl überreicht Komturkreuz an Peter Schmid.

Eisenstadt/Wopfing/Waldegg (OTS) - 260 Kunden und Wegbegleiter aus Österreich und Europa waren am Donnerstag, 13. Juni, gekommen, um mit Austrotherm 60 Jahre Dämmstoff-Kompetenz zu feiern. Mit viel Charme und guter Laune führte TV-Moderator und Stimmenimitator Alex Kristan durch den Gala-Abend im Haydnsaal des Schlosses Esterhazy, einem der schönsten Barockschlösser Österreichs. Neben Dinner und Show gab es musikalische Leckerbissen und Akrobatik von Robotkünstler Alexander Wrengler, dem "Große Chance-Finalisten" des Jahres 2011.

Hohe Auszeichnung für Peter Schmid

Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl überreichte im Rahmen der Gala an Austrotherm Geschäftsführer Peter Schmid das Komturkreuz für Verdienste um das Burgenland. "Austrotherm ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner des Burgenlandes, ein Unternehmen, das durch seine Innovationskraft und Mut zur Expansion viele Arbeitsplätze in Pinkafeld und Purbach geschaffen hat", so der Landeshauptmann. Austrotherm sei aber auch ein Unternehmen mit Familiensinn und produziere mit ausgezeichneten Mitarbeitern hervorragende Qualität, sagte Niessl. Er hob hervor, dass der Betrieb seit dem Fall des "Eisernen Vorhangs" die europäische Dimension als Chance erkannt und eindrucksvoll genutzt habe.

Austrotherm - der Dämmstoff-Pionier

Die 60jährige Unternehmensgeschichte ist bei Austrotherm geprägt von Pioniergeist, revolutionären technischen Entwicklungen, Erschließung neuer Länder und Märkte sowie dem Einsatz für die Umwelt. "Mein größtes Anliegen war und ist es zu vermitteln, dass Dämmen eine Win-Win-Situation ist. Das gilt für die eigene Geldbörse, wie für die CO2-Reduktion und für Vater Staat", so Peter Schmid, der sich vor 20 Jahren für Austrotherm entschied und seither daran arbeitet, "den Dämmstoff in Osteuropa salonfähig zu machen."

Austrotherm in Zahlen

Die Austrotherm Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2012 mit 18 Produktionsstätten in mittlerweile 11 Ländern den Umsatz um 8 % auf 245 Mio. Euro steigern und beschäftigte per 31.12.2012 insgesamt 830 Mitarbeiter.

