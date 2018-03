Verhaftet wegen Spionage für Österreich und antisowjetischer Agitation

Gedenkbuch der österreichischen Stalin-Opfer

Wien (OTS) - Tausende Österreicher lebten in den 20er und 30er Jahren in der Sowjetunion. Ehemalige Kriegsgefangene blieben und gründeten eine Familie. Zahlreiche Arbeitslose emigrierten in die Sowjetunion, Techniker und Ingenieure wurden von sowjetischer Seite aktiv angeworben. Kommunisten wurden von der Partei nach Moskau entsandt. Nach dem Februar 1934 flüchteten etwa 750 Schutzbündler in die Sowjetunion. Das Buch des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW) behandelt das Schicksal jener Österreicher, die Opfer der stalinistischen Repressionen wurden: verhaftet, gefoltert, in Zwangsarbeitslager eingewiesen oder erschossen.

Festgestellt wurden bisher 769 Fälle von Verhaftungen, davon 185 Schutzbundemigranten, 89 Personen waren KP-Anhänger. In den allermeisten Fällen wurden die Verhafteten mit dem absurden Vorwurf der Agententätigkeit für Österreich oder Deutschland konfrontiert, der in keinem einzigen Fall belegt ist. Meist wurde zusätzlich der Vorwurf der antisowjetischen Agitation erhoben, wofür schon die geringste - praktisch immer gerechtfertigte Kritik - am System ausreichte, wenn sich ein Denunziant fand. Mehr als ein Drittel der Verhafteten wurde zum Tode verurteilt und erschossen, mehr als 80 weitere Österreicher kamen in der Haft ums Leben. An die 100 Verhaftete wurden nach oft jahrelanger Untersuchungshaft freigelassen, in der Folge meist ausgewiesen.

Prominente Opfer: Valentina Adler (Tochter des Individualpsychologen), Herbert Breth-Mildner (Musiker), Peter Demant (Schriftsteller), Gustav Deutsch (Sohn des Schutzbundführers), Gustav Döberl (Pionier des sowjetischen Schisports), Hans Hauska (Komponist), Franz Koritschoner (KPÖ-Funktionär), Wilhelm von Lobkowicz (Offizier), Karl Nebenführ (NKVD-Offizier), Franz Schillinger (Schöpfer der sowjetischen Nationalparks), Eva Stricker (österreichisch-amerikanische Designerin), Karl Trincher (Arzt und Biologe), Alexander Weißberg (Physiker und Autor), Franz Quittner (Physiker).

Das Buch "... Ein Paragraf wird sich finden" von Barry McLoughlin und Josef Vogl enthält Beiträge über Ursachen, Verlauf und Opfer des Terrors. Ausführlicher geht es auf spezielle Gruppen ein, z.B. die "Coffee"-Agentengruppe (Österreicher im Dienste des NKVD sollten über "Ostmark"-Gebiet aus britischen Flugzeugen abspringen) oder jene österreichischen Wissenschaftler, Techniker und Kulturschaffenden, die bis zu ihrer Verhaftung in der Sowjetunion Karriere machten.

Das Buch wird der Presse in Anwesenheit von Angehörigen von Opfern am 19. Juni 2013 um 10 Uhr in der Ausstellung des DÖW im Alten Rathaus (Wipplingerstraße 6-8, 1010 Wien) vorgestellt.

Die Buchpräsentation findet am gleichen Tag um 18.30 Uhr im Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (Währinger Str. 29, 1090 Wien) statt.

Details:

http://www.doew.at/cms/download/cdhlh/pressetext_stalinopfer-1.pdf

Rückfragen & Kontakt:

josef.vogl @ doew.at



Christine Schindler, BA

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW)

Altes Rathaus, Wipplinger Str. 6-8, A-1010 Wien

Mobile 0043 699 1158 7464

Tel. 0043 1 2289 469 / 329

Fax 0043 1 2289 469 / 391

http://www.doew.at