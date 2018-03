Sima: Wiens Sauberkeitsmaßnahmen wirken - bereits 61 Mio. Tschickstummel landen pro Jahr in öffentlichen Aschenbechern

Steigerung richtig entsorgter Tschick um 45 % innerhalb eines Jahres

Wien (OTS) - Host an Tschick? 45 % mehr Zigarettenstummel als noch vor einem Jahr landen derzeit in den öffentlichen Aschenbechern der MA 48 - Wiens Sauberkeitsmaßnahmen wirken auch bei den Rauchern! Gelangten im September 2012 rund 800.000 Glimmstängel pro Woche in den dafür vorgesehenen Aschenbechern, so waren dies im April 2013 bereits knapp 1,2 Millionen Stück. Auf das Jahr 2013 hochgerechnet, werden 61,5 Mio. Tschikstummel ordnungsgemäß entsorgt. "Wenn man die Jahre 2009 und 2013 vergleicht, so haben sich die korrekt entsorgten Tschickstummel somit verzehnfacht", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Die Tschickstummel landen somit immer weniger am Gehsteig oder in der Wiese. Die MA 48 hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Angeboten gesetzt, die den Rauchern die ordnungsgemäße Entsorgung leichter macht. Es gab verschiedene Bewusstseinskampagnen und auch strenge Kontrollen und Strafen durch die WasteWatcher.

Zwlt.: Maßnahmen und Kontrollen wirken!

o 12.600 Papierkörbe mit Aschenrohren: 2009 waren rund 5.800 Papierkörbe der MA 48 seitlich mit Aschenbechern ausgestattet, heute sind dies über 12.600 von insgesamt 17.300 Papierkörben, weiterer Ausbau erfolgt

o 800 freistehende Aschenrohre: Seit 2010 wurden zusätzlich an neuralgischen Punkten wie vor Theatern, U-Bahnausgängen etc., wo keine Aufstellung von Papierkörben möglich war, freistehende Aschenrohre aufgestellt. Aktuell gibt es davon über 800.

o Auffälliges branding: die öffentlichen Aschenbecher sind wie eine Zigarette beklebt und laden mit dem bekannten Wiener Spruch "Host an Tschick" zur ordnungsgemäßen Entsorgung ein.

o Verbesserung der Einwurföffnungen: 2012 wurden an den Öffnungen spezielle Kunststoffeinsätze angebracht. Dieser abgeschrägte Aufsatz reduziert Verstopfungen der Aschenrohre, da die Zigaretten leichter in das Rohr fallen und nicht am Rand liegen bleiben.

o Auch in den Parks gibt es bereits über 850 freistehende Aschenrohre und über 100 Papierkörbe mit Aschenbecher, die MA 42 sammelt pro Woche rund 100.000 Tschickstummel

o Stärkung der Eigenverantwortung: Mit laufenden Bewusstseinskampagnen macht die Stadt Wien auf die Verantwortung der RaucherInnen aufmerksam.

o WasteWatcher greifen durch: Die Sauberkeitsspielregeln werden von den WasteWatchern streng kontrolliert: Sie schritten letztes Jahr insgesamt 5.800-mal wegen auf den Boden geschmissener Zigarettenstummeln ein. Allein in diesem Jahr wurden bereits von Jänner bis Mai 2013 1.683 Amtshandlungen der WasteWatcher bezüglich Zigarettenstummeln durchgeführt: Davon wurde 324 Mal eine Ermahnung ausgesprochen, 1.049 Organstrafmandate zu je 36 Euro ausgestellt und 310 Anzeigen erstattet.

"Wien zählt zu den saubersten Städten der Welt, wir werden hier keinen Millimeter locker lassen und auch weiterhin Maßnahmen setzen und kontrollieren", so Sima, die sich bei allen bedankt, die sich an die Sauberkeitsspielregeln halten.

