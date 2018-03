FPÖ-Jannach: EU-Aufzeichnungs- und Kontrollwahn wird auf Waldbesitzer ausgeweitet

Wien (OTS) - Mit in Kraft treten der EU-Holzverordnung Anfang März sind die Waldbesitzer in Österreich verpflichtet, Aufzeichnungen über das geerntete Holz zu führen. "Illegalen Holzeinschlag und -handel zu unterbinden ist sinnvoll", so der freiheitliche Agrarsprecher Harald Jannach, "jedoch wird mit dieser Verordnung weit über das Ziel hinausgeschossen".

Die mehr als 110.000 Waldbesitzer müssen jetzt genau dokumentieren, wann und wem sie Holz in welcher Menge und Qualität verkaufen, Fällungsbewilligungen vorlegen, Schlägerungsort usw. dokumentieren und für Kontrollen bereithalten.

Sogar ein Nachweis der "Legalität von bewilligungspflichtigen Holznutzungen" ist in Form von forst- oder naturschutzrechtlichen Bewilligungen aufzubewahren und den kontrollierenden Behörden vorzulegen. Diese Kontrollbehörden sind wiederum berechtigt, fünf Jahre rückwirkend diese Unterlagen zu verlangen.

"Selbst wenn man Holz aus dem eigenen Wald für einen Stallbau oder für das eigene Haus verwendet, gilt man als Marktteilnehmer und hat eine genaue Dokumentation der Holzverwendung anzulegen", stellt Jannach fest.

"Kein österreichischer Land- bzw. Forstwirt produziert illegales Holz", stellt Jannach fest. "Mit dieser Verordnung wird durch diese Aufzeichnungs- und Kontrollpflicht zusätzliche, unnotwendige Bürokratie geschaffen und den Bauern pauschal das Misstrauen ausgesprochen."

"Der Waldeigentümer hat zu bestätigen, das Holz unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften den Holzeinschlag betreffend, geerntet zu haben und auch zivilrechtlich zum Verkauf und Weitergabe berechtigt zu sein", zitiert Jannach aus einer Musterdokumentationsvorlage der Landwirtschaftskammern.

Als besonderes Ärgernis bezeichnet Jannach auch die Feststellung, dass Holz auch für nichtkommerzielle Zwecke dieser Verordnung unterliegt. Brennholz für den eigenen Bedarf unterliegt nicht der Aufzeichnungspflicht, Brennholz als Deputat für Eltern oder sonstige jedoch schon.

Die anfallenden vom Ministerium geschätzten Kosten für die Kontrollen, sollen zu einem Großteil aus Strafzahlungen erfolgen. "Selbst das Bundesamt für Wald hält in seiner Stellungnahme fest, dass diese Kostenschätzungen aus Verwaltungsstrafen nicht der Realität entsprechen werden", so Jannach. Es entsteht Mehraufwand für die Behörden ohne zusätzlichen Nutzen für die Steuerzahler.

"In letzter Konsequenz bedeutet das auch, dass jeder von Bauern gespendete Christbaum damit dokumentations- und kontrollpflichtig wird", so Jannach, der eine Rücknahme dieser unsinnigen, zusätzlichen Auflagen durch Landwirtschaftsminister Berlakovich fordert. "Diese Holzverordnung zeigt, wie notwendig eine "Rückkehr zum normalen Hausverstand" in der österreichischen Agrarpolitik wäre", so Jannach.

"In einem von uns eingebrachten Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, von diesen überbordenden und kostspieligen Aufzeichnungs- und Kontrollpflichten Abstand zu nehmen und sich sofort auf europäischer Ebene für eine Änderung dieser EU-Holzverordnung einzusetzen", so Jannach abschließend.

