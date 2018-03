NGO-Bündnis deckt auf: Öffentliche Gelder unterstützen unmenschliche Intensivtierhaltung

Schulterschluss zwischen Interessen des Tierschutzes und der Landwirte.

Wien (OTS) - Ein NGO-Bündnis aus VIER PFOTEN, Humane Society International (HSI) und Compassion in World Farming hat heute einen Bericht veröffentlicht, demzufolge Hunderte Millionen Euro an öffentlichen Geldern von internationalen Finanzinstitutionen in den Aufbau grausamer Nutztierhaltebetriebe außerhalb der Europäischen Union fließen. Gemeinsam mit dem Ökosozialen Forum fordern die NGOs eine Änderung der Vergabepolitik in den internationalen Gremien.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts in Kürze:

- Internationale Finanzinstitutionen, darunter die International Finance Corporation (IFC) und die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) finanzieren einige der größten landwirtschaftlichen Unternehmen außerhalb der EU, die nach wie vor einen Großteil ihrer Tiere in Legebatterien (Hühner) oder enge Kastenstände (Sauen) einsperren - Praktiken, die mittlerweile in der EU verboten sind.

- Unter diesen Betrieben mit Intensiv-Tierhaltung befinden sich der größte Ei-Produzent in der Türkei, der größte Masthühnerbetrieb in der Ukraine und einige der größte Schweine-Produktionsfirmen in der Ukraine und in China (die jeweils zwischen 400.000 und einer Million Schweine halten).

- Im Hinblick auf ihre Vergabepolitik verfügen weder IFC noch EBRD über verbindliche Tierschutz-Mindeststandards.

- Exportkreditagenturen (ECAs) von EU-Staaten, die lokale Exporteure und deren Banken gegen das Risiko von Zahlungsausfällen versichern, haben Exportversicherungen auch für die Errichtung und Ausrüstung von Tierhalteanlagen vergeben, welche die Tierhaltestandards der EU und der Exportländer nicht erfüllen.

- Deutschland unterstützte den Export von Käfigsystemen in Drittstaaten, obwohl die Käfighaltung von Legehennen in Deutschland verboten ist. Selbst Exporte für die Errichtung von Anlagen zur Käfighaltung von Masthühnern, die in der gesamten EU verboten ist, wurden mit öffentlichen Geldern versichert.

"Dieser systematische Missbrauch öffentlicher Gelder verursacht nicht nur Tierleid, sondern hat auch extreme Nachteile für die Bauern in der EU", sagt Nicolas Entrup, HSI-Konsulent und Sprecher des NGO-Bündnisses. "Unternehmen mit Nutztierhaltungssystemen, die in der EU verboten sind, zu unterstützen und ihnen Zutritt zum EU-Markt zu ermöglichen, schafft einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Landwirten in der EU sowie gegenüber jenen Bauern außerhalb der EU, die nicht-intensive landwirtschaftliche Tierhaltung betreiben."

"Wir haben die Verwendung öffentlicher Gelder für Tierquälerei aufgedeckt. Nun erwarten wir von den internationalen Finanzinstitutionen verbindliche Tierschutz-Standards gemäß dem EU-Vorbild", sagt Gabriel Paun, Kampagnendirektor von VIER PFOTEN.

Auch der Präsident des Ökosozialen Forums Stephan Pernkopf lehnt Subvention von Tierleid klar ab:

"Es kann nicht sein, dass mit österreichischem und europäischem Geld Tierleid unter dem Deckmantel von Entwicklungshilfe unterstützt wird. Die österreichische Landwirtschaft produziert auf höchsten Umwelt- und Tierschutzstandards. Billigimporte aus Drittstaaten wie zum Beispiel Eier aus Käfighaltung gefährden unsere bäuerliche Landwirtschaft und sind sicher nicht im Sinne der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten. Das hohe Produktions- und Tierschutzniveau in Österreich darf nicht untergraben werden. Die strengen Tierschutzgesetze, die wir in Österreich haben, haben letztendlich zu diesem hohen Produktionsniveau beigetragen. In ganz Europa müssen dieselben Tierschutzstandards gelten - und auch eingehalten werden. Ich bin daher klar gegen den Import von Produkten aus Drittstaaten in die Europäische Union, wenn diese nicht den EU-Tierschutzstandards entsprechen. Wir brauchen daher verstärkte Kontrollen für alle Einfuhren von tierischen Erzeugnissen aus allen Drittstaaten."

VIER PFOTEN, HSI und Compassion in World Farming geben nun konkrete Empfehlungen, wie die EU, die einzelne Mitgliedsstaaten und die internationalen Finanzinstitutionen den Kurs in der Vergabe öffentlicher Gelder für landwirtschaftliche Betriebe künftig nachhaltig ändern können. Diese Empfehlungen werden seitens des Ökosozialen Forums mitgetragen, da man eine eindeutige Verknüpfung zwischen den Interessen der Landwirte und des Tierschutzes sieht. Es ist traditionell eine Forderung auch der Landwirtschaftskammern, bei der Einfuhr von tierischen Erzeugnissen und Lebensmitteln aus Drittstaaten die EU-Tierschutzstandards einzuhalten.

Folgende Vorschläge werden im Bericht unterbreitet:

- Aufnahme von Tierschutzstandards in die Safeguard Policies der Weltbank, in die EHS Guidelines der IFC und in von der Weltbankgruppe unterstützte Initiativen im Tierhaltesektor (wie die Global Agenda for Action for Sustainable Livestock Sector Development).

- Erstellung eines Performance Standard for Animal Welfare im Rahmen der IFC.

- Entwicklung einer fortschrittlichen Tierschutzpolitik der EBRD, die auch verbindliche Tierschutzkriterien umfasst, und Anregung vergleichbarer Prozesse in anderen Entwicklungsbanken, die öffentliche Gelder einsetzen.

- Heranziehung der EU-Tierschutzstandards als Mindestkriterium bei der Beurteilung möglicher IFI-Investitionen.

- Keine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit von EU-Landwirten durch direkte oder indirekte Vergabe von Investitionskapital durch EU-Staaten an Agrobetriebe in Drittstaaten, die nicht zumindest die EU-Tierschutzstandards erfüllen.

