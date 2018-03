Zoogigant als Neuzugang im Dritten Markt der Wiener Börse

Wien (OTS) - Die Zoogigant AG wird mit heute in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen. Das Schweizer Unter-nehmen mit operativer Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum hat sich auf den Onlinevertrieb im Tier- und Zoofachhandel spezialisiert. Die Aktien von Zoogigant können ab sofort fortlaufend gehandelt werden. Die KochBank AG hat sich hierzu als Market Maker zur Verfügungstellung von Liquidität verpflichtet.

Der Handel mit Finanzinstrumenten im Multilateralen Handelssystem (MTF) Dritter Markt erfolgt nicht auf Grund einer formellen Zulassung zum Börsehandel. Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel an einem geregelten Markt und die Emittentenpflichten gelten für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente nicht, wohl aber die Verbote der §§ 48b und 48c BörseG.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

