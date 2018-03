Brigittenau: "Griechisches Fest" auf dem Gaußplatz

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" (20., Gaußplatz 11) organisiert am Donnerstag, 20. Juni, ein "Griechisches Fest". Das Motto des fröhlichen Beisammenseins lautet "Wir alle sind Griechen ...und alles ist Rembetiko!". Gefeiert wird von 18.00 bis 23.00 Uhr. Bei Schönwetter findet die Zusammenkunft auf dem Areal vor dem Vereinssitz auf dem Gaußplatz 11 statt. Herrscht schlechtes Wetter, geht die Festivität im Vereinslokal über die Bühne. Der Zutritt ist gratis. Griechische Speisen und Getränke können die Besucher zu fairen Preisen kaufen. Kostenlos ist der Ohrenschmaus: Von 18.00 bis 20.00 Uhr tritt die Sängerin Loukia Agapiou mit ihrer Band auf und ruft den Gästen die Worte "Alles Sirtaki!" zu. Zwei Tänzerinnen führen Sirtaki-Schritte vor und laden die Zuschauer zum Mitmachen ein. Zwischen 20.00 und 22.00 Uhr interpretiert die Gruppe "Tsatsiki Connection" gemütvolles Liedgut aus Griechenland. Auskünfte zu diesem schönen Abend im Zeichen der griechischen Lebensfreude gibt das "Aktionsradius"-Team unter der Rufnummer 332 26 94. Zuschriften an den Verein per E-Mail: office @ aktionsradius.at.

