Unternehmerische Kompetenzen: Wem nützen sie & wie kann man sie fördern?

Einladung: Tagung zur Wechselwirkung von Bildungsmaßnahmen und Jobchancen am 25. Juni 2013 in Wien

Europäische Initiativen

Die Förderung von Fähigkeiten und Kompetenzen und die Steigerung des Kompetenzniveaus sind in den letzten Jahren in Europa zu zentralen Themen auf der politischen Agenda geworden. Sie werden als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung von Wachstum und die Entstehung neuer Arbeitsplätze gesehen. Die Europäische Kommission und die OECD haben dazu Initiativen wie "New Skills for New Jobs" oder die "Skills-Strategy" gestartet.

Unternehmerische Kompetenz - Mehr als wirtschaftliches Wissen

Wachstumsorientierung, Handlungskompetenz, Kreativität, Innovation, Eigeninitiative, Interesse an Neuem - all das umfasst unternehmerische Kompetenz, eine der acht von der Europäischen Kommission identifizierten Schlüsselkompetenzen. Sie ist in den letzten Jahren zu einem zentralen Politikthema geworden, nachdem diverse Studien, u.a. OECD-Studien, aufgezeigt haben, dass die Förderung unternehmerischer Kompetenzen und die Schaffung eines entsprechenden Umfeldes, einer der Motoren für dynamische Wirtschaften außerhalb Europas sind.

Kompetenzentwicklung in Österreich - Vernetzung der Stakeholder

Um die Entwicklung unternehmerischer Kompetenz zu fördern, bedarf es sinnvoller Maßnahmen im (Aus)Bildungsbereich mit Blick auf die Praxis und den Arbeitsmarkt. Um Stakeholder und Expert/innen aus allen Bereichen zusammenzubringen veranstaltet Nationalagentur Lebenslanges Lernen daher jährlich eine bildungssektorenübergreifende Konferenz, bei der unterschiedliche Aspekte des Themas und dessen Relevanz für Österreich beleuchtet werden.

Konferenz "Unternehmerische Kompetenzen - Ideen in die Tat umsetzen"

Die diesjährige New Skills-Konferenz bringt Vertreter/innen von Bildungsinstitutionen, Projektträger/innen, Unternehmen, Sozialpartner, politische Entscheidungsträger/innen und Expert/innen zusammen und beschäftigt sich damit, wie "unternehmerische Kompetenzen" in Projekten umgesetzt werden, und wie Erfahrungen aus der Praxis die strategische Weiterentwicklung beeinflussen können. Bei der Konferenz wird Barbara Ischinger, Direktorin des Bildungswesens der OECD, die OECD Skills-Strategie vorstellen, nachdem sie am Vormittag gemeinsam mit Bundeministerin Schmied und Bundesminister Töchterle im Rahmen einer Pressekonferenz die Publikation Education at a glance - Bildung auf einen Blick präsentiert.

Am Podium der Konferenz diskutieren:

Gabriele Abermann, Vizerektorin und Leiterin des International Office an der Fachhochschule Salzburg

Bernhard Chabera, Internationale multilaterale Angelegenheiten BMUKK

Jürgen Horschinegg, Leiter Strategie- und Qualitätsentwicklung in der Berufsbildung, BMUKK

Raimund Lainer, Leiter Konzern-Personalentwicklung und Ausbildung SPAR Österreich

Michael Landertshammer, Leiter Abteilung für Bildungspolitik WKÖ, Institutsleiter WIFI

Marion Maurer, Direktorin Human Resources McDonald's Österreich

Gerald Musger, Bundessekretär GPA-djp, Vizepräsident EUROCADRES

Harald Titz (angefragt), Leiter Hochschulstatistik, Expertisen zur Hochschulentwicklung BMWF

Moderation: Heidi Aichinger (Der Standard)

