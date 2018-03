United Commodity: Erste Gold/Silber-Rohbarren gegossen - öffentlicher Festakt

Die UC Edelmetall Raffinerie in Ontario (Kanada) extrahiert rund um die Uhr die im Erz- und Minenabraumkonzentrat enthaltenen Edelmetalle Gold und Silber. Am 14. Juni 2013 wurden im Beisein der Bürgermeisterin von Cobalt, der lokalen Medien und verschiedenen Exponenten aus der Miningindustrie die ersten UC Gold/Silber-Rohbarren gegossen.

Anlässlich dieses symbolträchtigen Festaktes hat Bürgermeisterin Tina Sartoretto vor über 50 Gästen die Bedeutung von United Commodity für die gesamte Region herausgestrichen. Seit über 20 Jahren würden endlich wieder Edelmetallbarren in Cobalt hergestellt. Die Region realisiere, dass durch die Aktivitäten von UC wirtschaftliche Chancen entstünden und darüber hinaus der UC Recyclingprozess einen wesentlichen Beitrag an die Bereinigung der Umweltschäden in der Cobalt Region leisten werde und das sei grossartig.

