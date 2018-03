AVISO 19. 6., 10 Uhr Caritas St. Pölten Pressekonferenz: Integration von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt kann gelingen

Wien (OTS) - Die Caritas der Diözese St. Pölten bietet durch die Dienste der Beruflichen Integration seit 1996 Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen und/oder Lernschwierigkeiten Unterstützung in ihrer beruflichen Lebensplanung und deren Umsetzung.

Dabei ist es zwischen INTERSPAR und der Arbeitsassistenz der Caritas St. Pölten während der vergangenen Jahre zur konstruktiven Zusammenarbeit gekommen. Ende letzten Jahres konnte Stefan Sündhofer eine integrative Lehre im INTERSPAR Amstetten beginnen.

AVISO 19. 6., 10 Uhr Caritas St. Pölten Pressekonferenz: Integration

von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt kann gelingen



Michael Kilian, INTERSPAR-Geschäftsleiter in Amstetten

Patricia Auer, Leitung Berufliche Integration, Caritas St. Pölten

Marielis Lindebner, Caritas Arbeitsassistenz, Amstetten

Maximilian Eibner, Berufsausbildungsassistenz der chance plus

gemeinnützige GesmbH, Mostviertel

Stefan Sündhofer, Mitarbeiter INTERSPAR Amstetten



Datum: 19.6.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

INTERSPAR

Agathastraße 1, 3300 Amstetten



Rückfragen & Kontakt:

Caritas

Mag. Petra Riediger-Ettlinger

Kommunikation Medien- und Pressearbeit

petra.riediger @ stpoelten.caritas.at

Mobil +43 676-83 844 7785