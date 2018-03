Vserv.mobi eröffnet Geschäftsstelle in Afrika und stärkt seine Präsenz in Südostasien weiter

Singapur, Mumbai, London Und San Francisco (ots/PRNewswire) - Neueinstellungen schliessen wichtiges, regionales Führungspersonal von

Inmobi und Dentsu ein.

Vserv.mobi, ein führendes Netzwerk für globale Mobilwerbung für App-Entwickler, Publisher, Werbetreibende und Telekommunikationsanbieter, gab heute die Ernennung von 3 wichtigen Führungskräften bekannt - JacquiBoyd,Sales Director - Südafrika;Max Ku, Business Development Director - Malaysia und NguyenQuangDuy,Business Development Director -Vietnam. Dieser Schritt spiegelt die Bemühungen des Unternehmens wider, seine Geschäftstätigkeit auszubauen und seine Position als führender Akteur in Schwellenmärkten zu festigen. (Lesen Sie hier die Mitteilung. [ht tp://blog.vserv.mobi/vserv-establishes-africa-office-further-strenght ens-southeast-asia-presence ] )

Dippak Khurana, CEO & Mitbegründer von Vserv.mobi, führte die Mitteilung weiter aus: "Während der Benutzerkonsum von Informationen und Unterhaltung auf mobilen Geräten weiter in die Höhe schnellt, führt Vserv die Innovation an und baut den globalen Rahmen auf, der notwendig ist, um allen Hauptinteressensgruppen im mobilen Ökosystem zu helfen, die Gelegenheit zu nutzen. Diese strategischen Neueinstellungen werden uns den richtigen Antrieb geben, um die Nummer 1 im Netzwerk für Mobilwerbung in Schwellenmärkten zu werden."

Jacqui Boyd, Sales Director für Südafrika bei Vserv.mobi hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im digitalen und mobilen Umfeld. Jacqui wird sein Büro in Cape Town haben und den Markenverkauf in Südafrika leiten. Zusätzlich wird sie auch Vservs Ausdehnung auf andere Märkte Afrikas leiten. Vor ihrer Tätigkeit bei Vserv arbeitete sie bei InMobi, Mindshare und Carat.

Max Ku, Business Development Director für Malaysia bei Vserv.mobi hat 10 Jahre Erfahrung; er wird den Markenverkauf leiten und sich auf den Aufbau von strategischen Allianzen mit Premium Publishern in ganz Malaysia konzentrieren. Vor seiner Tätigkeit bei Vserv arbeitete Max mit Media Prior Digital und iHub Media. Er wird sein Büro in Kuala Lumpur haben.

Nguyen Quang Duy, Business Development Director für Vietnam bei Vserv.mobi hat 10 Jahre Erfahrung darin, das Geschäft im digitalen und mobilen Raum voranzutreiben. Er wird sein Büro in Ho-Chi-Minh-Stadt haben und für die Markteinführung von Markenlösungen für Werbetreibende verantwortlich sein. Zudem wird er für Vserv Partnerschaften mit Premium Publishern in ganz Vietnam aufbauen. Vor seiner Tätigkeit bei Vserv hatte Duy verschiedene Führungspositionen bei Dentsu Media und Effective Media inne.

Vserv wurde 2010 gegründet und ist ein preisgekröntes Netzwerk für globale Mobilwerbung, das bei den MMA Smarties als "Medienunternehmen des Jahres" ausgezeichnet und im Red Herring Top 100 Award aufgelistet wurde. Im Laufe von drei prägenden Entwicklungsjahren hat es das Unternehmen, angetrieben von seinen zwei Aushängeschildtechnologien AppWrapper und AudiencePro, geschafft, sich vom Wettbewerbschaos abzusetzen.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120725/546333