Bundeskanzler Werner Faymann bedankt sich bei HelferInnen im Hochwassereinsatz in Ebensee

Kanzlertour wurde zu Dankesfest umfunktioniert

Ebensee (OTS/SK) - Die oberösterreichische Gemeinde Ebensee zählt zu jenen Regionen in Österreich, die am stärksten vom Hochwasser betroffen waren. Aus diesem Anlass wurde der Besuch von Werner Faymann, der im Rahmen der Kanzlertour 2013 geplant gewesen war, zu einem Dankesfest für die Helferinnen und Helfer umfunktioniert. Am Traunsee-Ufer sprach Faymann gemeinsam mit Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Ackerl und Bürgermeister Markus Siller allen Einsatzkräften und HelferInnen seinen Respekt und Dank aus. "Ich danke allen Freiwilligen und allen Profis, die bei diesem Hochwasser mit viel persönlichem Einsatz, mit Fachkenntnis und mit Herz dabei waren und für andere Großes geleistet haben." Im Anschluss an die Veranstaltung übergab die SPÖ dem Hilfsfonds "EbenseerInnen helfen Ebensee" eine Spende in der Höhe von 40.000. ****

Vor den versammelten Gästen aus Ebensee und Umgebung kündigte Faymann an, dass es zusätzlich zur Milliarde, die in der vergangenen Legislaturperiode in den Hochwasserschutz investiert wurde, noch eine weitere Milliarde in den kommenden Jahren brauche, denn: "Wir können und wollen uns nicht darauf verlassen, dass ein sogenanntes 'Jahrhunderthochwasser' tatsächlich nur alle hundert Jahre geschieht."

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Ackerl ist Solidarität der Grundpfeiler, um Katastrophen wie diese zu meistern: "Was wir in diesem Land brauchen, ist Zusammenhalt. Dazu muss es auch in guten Zeiten eine Politik geben, die diesen Zusammenhalt fördert."

Auch Bürgermeister Markus Siller nutzte die Gelegenheit, um allen KoordinatorInnen, aber auch allen Freiwilligen, die im Hintergrund mitgewirkt haben, seinen Dank auszusprechen. "Wir hatten ein tolles Krisenteam, von Gemeindebediensteten über das Rote Kreuz bis hin zu Geologen, die einen reibungslosen Ablauf der Hilfsleistungen möglich gemacht haben."

Dass diese Veranstaltung zu einem Dankesfest genutzt wurde, war Bundeskanzler Faymann ein wichtiges Anliegen. "Viele haben Schäden, die noch nicht beseitigt sind. Wir investieren sehr gern in den Hilfsfonds. Wir wollen das machen, was für die Menschen in Ebensee gut ist und nicht einfach, was im Ablaufplan steht", hielt Faymann fest.

Wie Ackerl strich auch der Bundeskanzler die Notwendigkeit eines solidarischen Miteinanders hervor: "In unserem Land stehen wir zusammen, die Jüngeren und die Älteren. Wir lassen uns nicht aufhetzen. Ich bin stolz auf dieses Land und habe großen Respekt vor allen, die bei diesem Hochwasser im Einsatz waren.", so Faymann abschließend. (Schluss) kg/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum