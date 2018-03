Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Iran

Berlin (ots) - Das Ergebnis ist nicht nur eine Überraschung. Es ist auch eine Botschaft an die iranische Führung, an die Welt und vor allem an die USA: Wir Iraner wollen Reformen. Wir sind die Isolation leid. Und wir haben jetzt einen Mann gewählt, der in der Lage ist, sich im Machtgestrüpp der Islamischen Republik zu behaupten, der statt Konfrontation den Ausgleich suchen und auch vorsichtig auf die USA zugehen kann.

