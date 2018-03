Rauch: Hilfe wenn es um Hilfe geht, aber Stopp bei Sozialmissbrauch

Zahl der Mindestsicherungsbezieher in Wien steigt massiv – SPÖ darf bei Sozialmissbrauch nicht wegschauen

Wien, 16. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Hilfe wenn es um Hilfe geht, aber Stopp bei Sozialmissbrauch", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur explosionsartig gestiegenen Zahl der Mindestsicherungsbezieher. Vor allem im rot-grünen Wien ortet Hannes Rauch Politikversagen:

Von den österreichweit 193.000 Mindestsicherungsbeziehern nehmen 111.700 Personen aus Wien diese Sozialhilfe in Anspruch. "Die Mindestsicherung ist eine wichtige Hilfe für jene, die wirklich Hilfe benötigen. Aber die Solidarität der Österreicher darf aber nicht ausgenützt werden, deshalb wird die ÖVP auch weiterhin daran arbeiten, Missbrauchsfälle bei der Mindestsicherung abzustellen. Denn der, der Sozialleistungen eines Staats ausnützt, ist mindestens so unsozial wie einer, der seine Steuern nicht zahlt." ****

"Wir als ÖVP sind die Partei für alle, die in der Früh aufstehen, zur Arbeit gehen und am Ende des Monats auch noch etwas davon haben wollen. Die Mindestsicherung darf keine soziale Hängematte sein. Deshalb müssen wir auch dort genau hinschauen – und nicht wie die SPÖ in Wien bei Sozialmissbrauch wegschauen", betont der ÖVP-Manager, und abschließend: "Die SPÖ differenziert anscheinend zwischen Sozial- und Steuerbetrügern. Die einen sollen geschont, die anderen zur Kasse gebeten werden. Für die ÖVP ist klar: Hände weg von neuen Steuern und Stopp bei Sozialmissbrauch."

