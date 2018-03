Staatsmeisterschaftsfinale im Rugby

Donau Piraten gewinnen gegen Stade 27:25

Wien (OTS) - Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte am Samstag das Finalspiel der Rugby-Staatsmeisterschaft zwischen den beiden Wiener Clubs Stade und Rugby Union Donau Wien besser bekannt als Donau Piraten im Stadion Hohe Warte.

"Die Donau Piraten und der Club Stade sind Garanten für einen Finalkrimi, wie er schon vor drei Jahren stattgefunden hat. Und die Mannschaften haben die Fans heute wieder bis zur letzten Minute zittern lassen. Es war ein extrem spannendes Spiel für alle Spieler auf dem Feld, aber auch die tausend ZuschauerInnen auf den Tribünen, wo eine großartige Stimmung war. Ich gratuliere den Donau Piraten zum erneuten Meistertitel. Riesenrespekt gebührt auch dem Club Stade, der bis zuletzt mit vollem Einsatz gespielt hat. Mein Dank gilt dem österreichischen Rugby Verband und allen OrganisatoInnen, die diesen tollen Event ermöglicht haben", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch.

Nach einer klaren Führung des Clubs Stade zur Halbzeit konnten sich die Donau Piraten in der zweiten Spielhälfte zurückkämpfen und gewannen in der Verlängerung 27 zu 25. Das Spiel erinnerte an das Finale 2010, bei dem sich die Piraten letztlich im Penaltyschießen gegen Stade durchsetzen konnten.

Tatkräftige Unterstützung bekamen die beiden besten Mannschaften Österreichs auch von ihren jeweiligen Nachwuchsteams und 1000 Fans auf den Zuschauerrängen. Der Kader einer Mannschaft bestand aus 23 Mann. Gespielt wurde das so genannte 15er Rugby, also 15 Spieler pro Mannschaft - Mann gegen Mann. In der österreichischen Rugby-Bundesliga spielen insgesamt sechs Teams, darunter auch eine slowenische Mannschaft die die Liga anführt.

