BZÖ-Widmann zu Glawischnig: Grüne 100 Prozent machthungrig, aber keine Konzepte

Wien (OTS) - Die Grüne Front-Frau habe offenbar das Motto des "in der Regierung Dabeisein ist alles" zur Maxime ihres Handelns erhoben, so BZÖ-Bündnissprecher und stellvertretender Klubobmann Rainer Widmann in Reaktion auf den heutigen Auftritt der grünen Bundesobfrau Eva Glawischnig in der ORF- Pressestunde.

Den "planlosen Rufen nach neuen Steuern" erteilte Widmann eine klare Absage. Neue Steuern schaden dem Standort, verunsichern die Menschen und sind daher strikt abzulehnen. "Im Gegenteil die Steuern müssen runter, damit sich die Menschen wieder mehr leisten können", so Widmann weiter. Glawischnig habe heute einmal mehr den Zuseherinnen und Zusehern vor Augen geführt, dass die Grünen keine zukunftsfähigen Lösungen der österreichischen Bevölkerung bieten können.

"Wo Grün regiert, wird abkassiert; das beweist das abschreckende Beispiel Wien", so Widmann. Grotesk sei der Versuch, das rot-grüne Modell in Wien, das unter anderem die Autofahrer-Abzocke zum Inhalt hat, als Erfolgsmodell darzustellen.

Alles in allem erweise sich "das grüne Vorhaben einer Regierungsbeteiligung" als bedrohliche Belastungslawine. "Nach 25 Jahren im Parlament sind die Grünen mit Eva Glawischnig an der Spitze zu einer reinen Belastungspartei abgesunken", so Widmann.

Abschließend kritisierte Widmann, dass wichtige Anliegen, wie Zuwanderung, leistbares Wohnen, die Zukunft des Euro, Verwaltungsreform offenbar kein Anliegen der grünen Bundessprecherin sind, da sie auf diese Themen in der Pressestunde mit keinem Wort eingegangen ist.

