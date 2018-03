Papst ruft zum Schutz des Lebens auf

Sonntagsgottesdienst zum "Tag des Lebens" auf dem Petersplatz

Vatikanstadt, 16.06.13 (KAP) Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, das Leben als Geschenk Gottes zu begreifen und zu schützen. Oft wähle der Mensch nicht das Leben, "sondern lässt sich von Ideologien und Logiken leiten, die dem Leben Hindernisse bereiten, es nicht respektieren, weil sie vom Egoismus, vom Eigennutz bestimmt und auf Gewinn, Macht und Genuss ausgerichtet sind", sagte der Papst am Sonntag bei einer Messe zum "Tag des Lebens" auf dem Petersplatz. Er warnte davor, Gott durch "menschliche und vergängliche Götzen" ersetzen zu wollen. Sie böten einen kurzen Freiheitsrausch, brächten am Ende aber Tod und Versklavung.

Vor dem Gottesdienst bei heißem Sommerwetter fuhr Franziskus im offenen Papamobil durch das Spalier von mehreren zehntausend Menschen auf dem Platz und die Via della Conciliazione. Dabei grüßte er auch mehrere hundert Biker, die sich zu einem Harley-Davidson-Treffen in Rom aufhalten.

Bereits am Samstagabend waren rund eintausend Lebensschützer in einem Schweigemarsch vor den Petersdom gezogen, um auf die Unantastbarkeit des Lebens von der Zeugung bis zum natürlichen Tod aufmerksam zu machen. In einer Kundgebung wandten sie sich gegen Abtreibung und Sterbehilfe.

Beide Veranstaltungen im Rahmen des noch von Papst Benedikt XVI. ausgerufenen Glaubensjahres stehen unter dem Motto "Evangelium vitae". Der Name erinnert an eine Enzyklika von dessen Vorgänger Johannes Paul II. zum Lebensschutz.

