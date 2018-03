Stronach/Lugar: Grünen-Chefin Glawischnig versucht Spagat beim Wohnbau

Restriktive Raumordnung und die Forderung nach leistbarem Wohnen sind ein Widerspruch

wien (OTS) - "Einen Spagat zwischen einer restriktiven Auslegung der Raumordnung einerseits und der Forderung nach leistbarem Wohnen zu schaffen, ist ein Widerspruch in sich", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die diesbezüglichen Aussagen der grünen Parteichefin in der heutigen ORF-Presssestunde. "Wie soll denn das zusammen gehen," stellt Lugar fest, wenn - so wie etwa in Salzburg -praktische nirgendwo mehr neu gebaut werden darf, Bauland aber dringend für leistbares Wohnen gebraucht wird."

Lugar replizierte auch auf die Forderung Glawischnigs, höhere Steuern einzutreiben, was "sicher nicht im Sinne der Politik des Team Stronach ist". Erfreut zeigte sich der Klubobmann über Glawischnigs Wunsch nach mehr Transparenz in der Politik: "Da sind wir auf einer Linie mit der grünen Klubobfrau und werden dies auch bei der gemeinsame Arbeit im Parlament einfordern."

