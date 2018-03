BMVIT: Österreich investiert doppelt so viel in die Schiene wie in Autobahnen

Wien (OTS/BMVIT) - Die ASFINAG investiert jährlich rund eine Milliarde Euro in Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Das ist nur halb so viel wie die Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig heute in der ORF-Pressestunde gemeint hat. Mehr als die Hälfte der ASFINAG-Investitionen geht in bauliche Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit; ein kleinerer Teil der Mittel wird für notwendige Lückenschlüsse aufgewendet, dort wo es für den Standort und zur Entlastung der Bevölkerung notwendig ist. Mit rund zwei Milliarden Euro sind die Investitionen in den Ausbau der umweltfreundlichen Schiene doppelt so hoch wie die Investitionen in die Autobahnen. **** (Schluss)

