SP-Deutsch: Nach den SeniorInnen schießt sich ÖVP nun auf BezieherInnen der Mindestsicherung ein

VP betreibt reine Klientelpolitik für Millionäre, Haus- und Gutsherren

Wien (OTS/SPW-K) - Nicht lange zugewartet hätte die ÖVP nach ihrem sehr schlecht kaschierten Angriff auf die österreichischen SeniorInnen im Ö1-Journal durch VP-Vizekanzler Spindelegger vor vier Tagen mit ihrer nächsten Entgleisung - in Form von VP-Scharfmacher Hannes Rauch in der heutigen Krone, so der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Sonntag. "Offenbar sind die Wiener MindestsicherungsbezieherInnnen die nächste Zielgruppe im schwarzen Abwehrkampf gegen sozial Schwache. Das ist völlig demaskierend. VP-Rauch und seiner Partei sind offensichtlich die zehntausenden Österreicherinnen und Österreicher völlig egal, die ja nicht aus Jux und Tollerei die Mindestsicherung beziehen. Es stünde der Partei ganz gut an, sich wieder mehr auf ihre christlich-sozialen Wurzeln zu beziehen, denn schließlich wurde die Mindestsicherung 2010 mit der ÖVP gemeinsam auf Bundesebene beschlossen", Deutsch weiter.

Laut einer Studie des Sozialministeriumgs hätten insgesamt 2011 in Wien rund 129.000 Personen eine Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) bezogen. Davon erhielten rund 92.700 eine Ergänzungsleistung (72 %). Die Zahl der VollbezieherInnen sei dabei erstmals seit mehreren Jahren rückläufig - sie hat sich von 14.337 (2010) auf 12.313 (2011) um 14 % reduziert. Der Anteil ist von 14,3 % auf 9,5 % zurückgegangen. Dies zeige nicht nur, dass der Anstieg in der BMS ausschließlich auf BezieherInnen einer Ergänzungsleistung zurückzuführen sei, sondern bestätige auch die Wirksamkeit der Arbeitsintegrationsmaßnahmen, die verstärkt für VollbezieherInnen angeboten werden, so Deutsch.

"Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist das Trampolin in ein eigenständiges Leben. Ein zentrales Ziel dabei ist die Eingliederung in das Erwerbsleben. Die aktuelle Evaluierungsstudie des BMASK bestätigt, dass der Wiener Weg der Arbeitsintegration hier Vorreiter-und Vorbildfunktion für ganz Österreich hat. Offensichtliche sind diese Tatsachen der ÖVP jedoch egal, genauso wie die SeniorInnen, die VP-Spindelegger in seinem Kommentar zur Überarbeitung des SPÖ-Parteiprogramms in Person von Charly Blecha verunglimpft hat. Jetzt werden die mit Schmutz beworfen, die die Hilfe des Staates wirklich nötig haben und die ÖVP profiliert sich wieder einmal als reine Klientelpartei und Fürsprecherin der Millionäre", Deutsch abschließend.

