Mindestsicherung - Darabos: ÖVP macht Wahlkampf auf Kosten der Ärmsten

Wien (OTS/SK) - "Es ist beschämend, wenn die ÖVP nun mit Attacken gegen die Ärmsten im Wahlkampf punkten will", sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zu den Aussagen von ÖVP-General Rauch in der Kronen-Zeitung. Tatsache sei, dass die Mindestsicherung keine soziale Hängematte ist, sondern für viele Menschen eine echte Chance darstellt, wieder in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. "Mehr als 47.000 Bezieher der Mindestsicherung haben seit Einführung dieser sozialen Leistung einen Arbeitsplatz gefunden. Wer die Leistungen der Mindestsicherung in Anspruch nimmt, muss bereit sein, einen Job zu suchen und anzunehmen. "Die Mindestsicherung ist ein Sprungbrett und keine Hängematte und stellt einen klaren Fortschritt gegenüber dem zuvor gültigen Sozialhilfesystem dar", so Darabos. ****

Missbrauch könne man nie völlig ausschließen, kein System ist jemals perfekt. Wer die Mindestsicherung beantragt, wird aber sehr genau geprüft, ob ein Anspruch auch wirklich besteht. "Es ist sicher kein Vergnügen, wenn die eigenen Vermögens- und Einkommenssituation so genau überprüft wird - so darf man nicht mehr als 3.900 Euro an Ersparnissen haben, sonst erhält man die Leistung nicht", unterstrich Darabos. "Die Kontrollen, die Rauch fordert, gibt es bereits längst. Die Mindestsicherung wurde gemeinsam mit der ÖVP und den Ländern so konzipiert, dass ein unrechtmäßiger Bezug kaum möglich ist", so Darabos. Die ÖVP wisse dies sehr genau, aber Tatsachen spielen für sie in ihrer aggressiven Wahltaktik keine Rolle.

Steuerbetrug stelle für Österreich sicher ein wesentlich größeres Problem dar als möglicher Sozialmissbrauch, so Darabos. "Auf diesem Auge ist die ÖVP blind und schützt wie immer die Reichen und macht Politik auf Kosten der Ärmsten", schloss Darabos. (Schluss) mis

