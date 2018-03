Faymann/Stadler: "Wir brauchen für Österreich eine starke Sozialdemokratie!"

800 Gäste beim Österreichabend in Gänserndorf

St. Pölten (OTS/SPI) - Nach dem Besuch des Familienfestes in Strasshof und dem Voltigier- und Reitturnier in Schönkirchen endete der Niederösterreich-Besuch des Bundeskanzlers gestern Abend in Gänserndorf. Bundeskanzler Werner Faymann und der gf. SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende Mag. Matthias Stadler hatten zum "Österreichabend" in die Stadthalle eingeladen. Vor mehr als 800 Gästen wies Stadler darauf hin, wie wichtig es sei, bei den Menschen zu sein: "Wir wollen wissen, was die BürgerInnen bewegt und von der Politik erwarten - und darauf reagieren."

Die letzten Tage und Wochen seien aufgrund der Hochwasserkatastrophe nicht einfach gewesen, der Bundeskanzler habe sich vor Ort angesehen, wo man helfen könne, so Stadler, der auch ein Danke an alle HelferInnen aussprach: "Wir haben gezeigt, dass wir zusammenrücken, wenn es schwierig wird. Deshalb ist es ein wichtiges Zeichen, dass der Bundeskanzler rasche, finanzielle Soforthilfe zugesagt hat." Gestern habe der Bundeskanzler eine weitere Zusage gemacht:

Finanzschwache Gemeinden, die die Finanzierung für den Hochwasserschutz nicht aufbringen können, sollen unterstützt werden, freute sich Stadler: "Bund und Land müssen zusammenstehen und den Menschen helfen - denn es kann nicht sein, dass die BürgerInnen darunter leiden, wenn eine Gemeinde nicht genug Mittel für Schutzmaßnahmen aufbringen kann."

Bundeskanzler Werner Faymann sprach allen Helferinnen und Helfern, die in den letzten Tagen aktiv gegen die Schäden des Hochwassers angekämpft haben, seinen aufrichtigen Dank aus: "Ich habe großen Respekt, dass wir in einem Land leben, in dem die Freiwillige Feuerwehr, der Arbeiter-Samariterbund und viele andere Organisationen mit so vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ärmel hochkrempeln und den Leuten helfen." Umso mehr sind laut Faymann Investitionen in den Hochwasserschutz das Gebot der Stunde, die Bürgerinnen und Bürger dürfen hier nicht im Stich gelassen werden.

"Im Herbst finden Nationalratswahlen statt. Wir müssen Vorsorge für die nächsten fünf Jahre treffen, dass wir weiter sichere Verhältnisse haben. Da gibt es keinen Weg an der Sozialdemokratie vorbei", stimmte Stadler die BesucherInnen auf die Wahl ein. Arbeit, Wohnen, Bildung, die Versorgung der Kleinstkinder und PensionistInnen seien wichtige Themen für die Sozialdemokratie, erklärte Stadler: "Wir starten von einer tollen Ausgangsposition, die wir nicht aufs Spiel setzen wollen. Welcher Staat in Europa hat schon die Mindestsicherung geschaffen, hat eine Ausbildungsgarantie, ein funktionierendes Pensions- und Pflegesystem wie Österreich? Dafür ein Dankeschön an unseren Bundeskanzler. Die SPÖ wird dafür sorgen, dass es auch in Zukunft Chancengleichheit gibt."

Als besonders wichtigen politischen Bereich nannte Bundeskanzler Werner Faymann die Beschäftigung. Zuletzt war er in Spanien, wo jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist. "Wir wollen dafür sorgen, dass es in Österreich nie so weit kommt, dass so viele junge Leute auf der Straße stehen - das ist das Herzstück unserer Arbeit." Und weiter:

"Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass auch unser Budget in Ordnung bleibt. Aber wir haben investiert zu einem Zeitpunkt, als andere Länder bei den Ärmsten und Schwächsten gespart haben."

Soziale Sicherheit ist für Bundeskanzler Faymann ein klarer Handlungsauftrag. Medizinische Versorgung und Bildung dürfen keine Frage des Einkommens sein. In vielen anderen Staaten sei das die Regel und ein Unfall könne zum Beispiel zu einem Privatkonkurs führen. Davon grenze sich die SPÖ klar ab: "In Österreich ist jeder Mensch gleich viel wert, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen."

Stadler wies darauf hin, dass die SPÖ NÖ zur positiven Entwicklung des Landes NÖ ihren Beitrag leistet. Mit der ÖVP NÖ wurde ein Arbeitsübereinkommen fixiert, wo die SPÖ NÖ zentrale Punkte eingebracht hat: Beispielsweise wurde das Spekulationsverbot mit öffentlichen Geldern bereits beschlossen, das Landesgesetz folgt im Herbst, und der Wohnbau wird mit mindestens 2.500 Wohnungen pro Jahr forciert. "Die Menschen werden die positiven Auswirkungen in den nächsten Jahren spüren. Die Mieten sind zu hoch, das gehört geändert - dafür steht Werner Faymann mit seinem Team auch auf Bundesebene", so Stadler.

"Wir brauchen in Österreich eine starke Sozialdemokratie - sie war und ist die treibende Kraft, die darauf schaut, dass man die Zeichen der Zukunft erkennt: Damit die Jugendlichen Perspektiven und die beste Ausbildung haben, damit mehr Arbeitsplätze entstehen und die Menschen von ihren Löhnen leben können, damit auch Millionäre gerecht besteuert werden und die Menschen von der Teuerung entlastet werden, damit wichtige Reformen für Familien und Kinder umgesetzt werden können - dafür werden Bundeskanzler Werner Faymann und Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die die NÖ Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl ist, mit ihrem Team sorgen", so Stadler, der versicherte, dass die SPÖ NÖ ihren Beitrag zur Nationalratswahl leisten werde: "Wir packen die Probleme an und lösen sie. Wir werden dafür sorgen, dass das Wahlergebnis stimmt und die Sozialdemokratie am ersten Platz steht."

