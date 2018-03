Stronach: "Herr Foglar, öffnen Sie Ihre Bücher!"

Wien (OTS) - Frank Stronach hat den ÖGB-Präsidenten Erich Foglar heute neuerlich aufgefordert, die gesamte Geschäftsgebarung des ÖGB transparent und für jedes Gewerkschaftsmitglied verständlich und nachvollziehbar zu machen. "Herr Foglar, öffnen Sie Ihre Bücher!", sagt Stronach und bezieht sich dabei auf die ORF-Diskussionssendung "Im Zentrum", die am vergangenen Sonntagabend ausgestrahlt worden ist. Dabei hat der ÖGB-Präsident bekanntlich bekräftigt, man könne jederzeit Einsicht in die Bücher des Gewerkschaftsbundes nehmen -, und man brauche dazu bloß die ÖGB-Bilanz zu lesen. "Ich nehme Sie nun beim Wort, Herr Foglar", sagt Stronach und er fügt hinzu: "Mehr als 200 Mio. Euro zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jährlich in die ÖGB-Kassen ein. Jetzt wollen wir sehen, wie viel Geld davon für die Verwaltung und für die Funktionärsgehälter des ÖGB aufgewendet wird!" Und Frank Stronach weiter: "Ich bin kein Gewerkschaftsschreck! Aber auch die Gewerkschaften müssen mit der Zeit gehen und sich ständig verändern, wie es übrigens auch die österreichischen Unternehmen tun müssen, um auf den Märkten zukünftig konkurrenzfähig zu bleiben und neue Arbeitsplätze schaffen zu können."

