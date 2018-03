ORF III mit Robert Dornhelms Dokumentationsfilm über Udo Proksch und Felix Mitterer im "Kultur heute"-Gespräch

Am 17. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Montag, dem 17. Juni 2013, ist Felix Mitterer um 20.00 Uhr bei "Kultur heute" zu Gast. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr spricht mit dem renommierten Dramatiker über sein neues Stück "Der Fall Jägerstätter", das am 20. Juni im Theater an der Josefstadt Premiere feiert.

Um 20.15 Uhr zeigt ORF III Robert Dornhelms spannende dokumentarische Auseinandersetzung mit Udo Proksch, einer der schillerndsten und umstrittensten Figuren der jüngeren österreichischen Geschichte. Bonvivant, Mörder, Künstlermensch: Die Dokumentation "Udo Proksch -Out of Control" porträtiert einen Mann mit vielen Gesichtern. Er plante unentwegt grandiose Projekte und faszinierte Freunde wie Widersacher mit bizarren Geschäftsideen. Die Dokumentation ist auch das Sittenbild eines Landes, in dem die Mächtigen nach der Pfeife eines Scharlatans tanzen, und in dem die herkömmlichen Vorstellungen von Recht und Gesetz ihre Gültigkeit verlieren.

Im Anschluss daran spaziert "Mein Simmering" um 21.45 Uhr durch den 11. Wiener Gemeindebezirk. Herbert Prohaska, Peter Barthold, Fritz Leitner und Gustl Starek sprechen über die Kindheit in ihrem Heimatbezirk Simmering. Neben seiner hauptsächlich sportlichen Bezirksprominenz und dem nachgesagten Dorfcharakter weist Simmering noch eine Besonderheit auf: berühmte Friedhöfe wie den Friedhof der Namenlosen und den Zentralfriedhof.

Um 23.05 Uhr folgt "Mein Favoriten". Dieser Bezirk scheint ein besonderer Nährboden für kreative Menschen zu sein. Die Resetarits-Brüder, Andreas Vitásek, Roland Düringer, Harald Sicheritz sowie der legendäre, bereits verstorbene Gerhard Bronner - sie alle sind hier aufgewachsen. Erinnerungen und Bilder ihrer Kindheit lassen ein lebendiges Bild von Favoriten entstehen.

