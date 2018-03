ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Confed-Cup-Spiels Tahiti - Nigeria

Am 17. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 17. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-FIFA-Confederations-Cup-Match Tahiti - Nigeria um 20.45 Uhr und ein Feature der Beachvolleyball-World-Tour 2013 um 20.15 Uhr.

ORF SPORT + zeigt in einem Feature die besten Storys und Bilder der Beachvolleyball-World-Tour.

Am dritten Spieltag heißen die Gegner beim Confederations-Cup in Belo Horizonte Ozeanienmeister Tahiti und Afrikameister Nigeria. Der Confederations-Cup gilt als Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die insgesamt 16 Spiele finden vom 15. bis 30. Juni in den sechs WM-Stadien statt. In Gruppe A spielen Gastgeber Brasilien, Japan, Mexiko und Italien gegeneinander, in Gruppe B sind es Weltmeister Spanien, Uruguay, Tahiti und Nigeria.

Kommentator ist Martin Unger.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

