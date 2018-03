Kanzlertour 2013 - BK Faymann im Weinviertel (2): "Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam gestalten wir die Zukunft dieses Landes!"

Herzlicher Empfang und Beifall für den Kanzler in Niederösterreich

Gänserndorf (OTS/SK) - In der voll gefüllten Gänserndorfer Stadthalle machte Bundeskanzler Werner Faymann heute im Zuge der Kanzlertour "Fürs Land. Durchs Land." ebenso Station. In seiner Rede bedankte sich der Kanzler für die gute Zusammenarbeit mit den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern und blickte der Wahl im Herbst positiv entgegen: "Ich spüre eure Unterstützung und miteinander sind wir ohnehin nicht zu schlagen!" ****

Der Bundeskanzler sprach weiters allen Helferinnen und Helfern, die in den letzten Tagen aktiv gegen die Schäden des Hochwassers angekämpft haben, seinen aufrichtigen Dank: "Ich habe großen Respekt, dass wir in einem Land leben, in dem die Freiwillige Feuerwehr, der Arbeiter-Samariterbund und viele andere Organisationen mit so vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ärmel hochkrempeln und den Leuten helfen." Umso mehr sind laut Faymann Investitionen in den Hochwasserschutz das Gebot der Stunde, die Bürgerinnen und Bürger dürfen hier nicht im Stich gelassen werden. "Wir können nicht zusehen, wenn sich Gemeinden diesen Schutz nicht leisten können. Ich weiß, dass Bund und Land gemeinsam diesen Auftrag sehr ernst nehmen."

"Jeder Mensch ist gleich viel wert"

Als besonders wichtigen politischen Bereich nannte der Bundeskanzler die Beschäftigung. Zuletzt war er in Spanien, wo jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist. "Wir wollen dafür sorgen, dass es in Österreich nie so weit kommt, dass so viele junge Leute auf der Straße stehen - das ist das Herzstück unserer Arbeit." Und weiter:

"Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass auch unser Budget in Ordnung bleibt. Aber wir haben investiert zu einem Zeitpunkt, als andere Länder bei den Ärmsten und Schwächsten gespart haben."

Soziale Sicherheit ist für Bundeskanzler Faymann ein klarer Handlungsauftrag. Medizinische Versorgung und Bildung dürfen keine Frage des Einkommens sein. In vielen anderen Staaten sei das die Regel und ein Unfall könne zum Beispiel zu einem Privatkonkurs führen. Davon grenze sich die SPÖ klar ab: "In Österreich ist jeder Mensch gleich viel wert, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen."

"Politik aus Leidenschaft für andere"

Als Kanzler lehne es Faymann daher entschieden ab, Generationen gegeneinander auszuspielen. "Ich habe Respekt vor Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Wir werden die Erfahrungen der Älteren nutzen und mit ihren Kindern und Enkeln Generationen übergreifend arbeiten."

In Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten und aktiv Teilnahme an der Politikgestaltung zu ermöglichen, ist Bundeskanzler Faymann ein dezidiertes Anliegen.

"Wir sind die, die mit Leidenschaft Politik für andere machen, die viel vorhaben. Wir wollen Arbeitslosigkeit verhindern, Bildungschancen schaffen und eine Finanzierung, wo Millionäre mehr beitragen. Wir sind für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft, das ist unsere Handschrift. Dieses Land ist zu schön und zu wertvoll, um es einer schwarz-blauen Regierung zu überlassen!" beendete Faymann unter Beifall seine Rede. (Schluss) kg/mo

