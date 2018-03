TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Die totale Überwachung", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 16. Juni 2013

Dass die USA ungeniert auf Milliarden Privatcomputer und -handys zugreifen können, gefährdet die oft gepredigte Freiheit.

Innsbruck (OTS) - Mit ihrem riesigen Internet-Überwachungs-programm PRISM stellen ausgerechnet die USA die düsteren Big-Brother-Szenarien von George Orwell noch in den Schatten.

Vielleicht hat der 29-jährige amerikanische Techniker Edward Snowden ja nur das publik gemacht, was alle Experten ohnehin immer befürchtet oder vermutet haben: Der US-Geheimdienst NSA hat die Möglichkeit, direkt auf die Server großer Internetfirmen wie Google, Microsoft und Apple weltweit zuzugreifen. Sie könnten so die Internetaktivitäten von Nutzern weltweit überwachen und deren E-Mails, Videos, Fotos und Verbindungsdaten einsehen.

Nach den verheerenden Flugzeug-Terroranschlägen aufs World Trade Center im Jahr 2001 wurde der globale Kampf gegen den Terrorismus ausgerufen. Und dem haben die USA letztlich auch Teile von Freiheit und Bürgerrechten, für die sie einst standen und die sie missionarisch weltweit unzählige Male gepredigt haben, einfach geopfert: mit dem außerhalb jeder Kontrolle stehenden Gefangenenlager Guantanamo ebenso wie mit der Aushebelung des Datenschutzes. Seither wurden und werden offenbar Unmengen privater Kommunikationsdaten von US-Einwohnern und Menschen überall auf der Welt durchleuchtet.

Das Internet hat die Kommunikation in ungeahntem Ausmaß revolutioniert - und sehr viele Vorteile und Erleichterungen für die Nutzer in vielen Dingen des Lebens gebracht. Aber auch Schattenseiten wie neue Formen der Internet-Kriminalität und einen globalen Cyber-Kampf von Staaten und Wirtschaft.

Die USA haben Aufdecker Snowden zum Staatsfeind erklärt - und ignorieren, dass sie es sind, die Bürgerrechte beim Datenschutz weltweit demolieren. Benjamin Franklin, einer der US-Gründerväter, meinte einst: "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren." Die USA sind auf dem besten Weg dorthin.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610