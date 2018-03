KURIER: Österreicherin bei Flugzeugabsturz in Ecuador getötet

Krankenschwester aus NÖ war als freiwillige Helferin für "Jugend Eine Welt" tätig

Wien (OTS/Kurier) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Donnerstag in Ecuador kam eine Krankenschwester aus Niederösterreich ums Leben. Die Maschine einer privaten Fluggesellschaft startete in Taisha a Sucúa und stürzte kurz danach über dem ecuadorianischen Dschungel ab. Auch andere Insassen - Pilot und drei weitere Passagiere -überlebten den Absturz nicht.

"Unter den Opfern war die freiwillige Krankenschwester Christine G. aus Österreich", wird Omar González von der Regionalbehörde in Taisha vom Onlinedienst latina-press.com zitiert. Das bestätigte auch das österreichische Außenministerium. Die 54-Jährige war für das internationale Hilfswerk "Jugend Eine Welt" als Krankenschwester im Einsatz.

