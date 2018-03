Foglar sorgt in Junge Industrie für Kopfschütteln

Wahlkampftaktik und offensichtlich wenig Einblick in betriebliche Realität

Wien (OTS) - Sehr verwundert über ein Statement von Erich Foglar im Kleine Zeitung Interview vom 15.6. zeigen sich die Bundesvorsitzende der Jungen Industrie (JI) Österreich und die steirische JI-Vorsitzende. Therese Niss und Nina Pildner-Steinburg werten die Aussagen des sich der Wiederwahl stellenden ÖGB-Präsidenten als "Wahlkampftaktik wider besseren Wissen".

"Dass der ÖGB-Präsident meint, Herausforderungen im Pensionssystem einfach wegreden zu können ist nicht wirklich neu. Das Bild, das Foglar von der Industrie zeichnet, ist jedoch höchst erstaunlich", betont Niss. "Wenn Foglar mehr Einblick in die betriebliche Realität hätte, würde er sehen, dass seine mediale Darstellung und der Arbeitsalltag der von ihm vertretenen Mitglieder doch weit auseinander liegen", ergänzt Pildner-Steinburg. Nicht die mangelnde Nachfrage der Unternehmen nach älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei für das niedrige Pensionsantrittsalter in Österreich verantwortlich, das Angebot im Pensionssystem führt dazu, dass Mitarbeiter - vielfach gegen den Willen ihrer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber - in den Ruhestand treten. Foglar könne nicht davon ablenken, dass in Österreich eines der Hauptprobleme die Rahmenbedingungen des Pensionssystems sind - Frühpensionierungen sind nach wie vor zu einfach möglich. Hier muss auch der ÖGB endlich seine Blockadehaltung aufgeben.

Auch eine Studie des Joanneum Research belegt Widersprüchlichkeit der Aussage des ÖGB-Präsidenten: Die Altersstruktur in beispielsweise der steirischen Industrie entspricht exakt dem Durchschnitt aller Branchen. Die Mär von der Industrie die frühzeitig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pensioniert ist längst widerlegt.

Die Junge Industrie hat vor rund zwei Jahren eine Reform des Pensionssystem durch ein Modell vorgeschlagen, das auf beitragsorientierten Pensionskonten basiert und soziale Absicherungen berücksichtigt.

