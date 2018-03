Kanzlertour 2013 - Bundeskanzler Werner Faymann besucht das Weinviertel

Gänserndorf (OTS/SK) - Im Zuge der Kanzlertour 2013 "Fürs Land. Durchs Land." traf Bundeskanzler Werner Faymann heute in der Gemeinde Strasshof an der Nordbahn bei sonnigem Wetter am örtlichen Familienfest auf zahlreiche gut gelaunte Eltern und Kinder. Weitere Stationen werden heute noch ein Voltigier- und Reitturnier in Gänserndorf und der Ball der Machfeldner sein. ****

In Gesprächen mit Gästen betonte Werner Faymann die Wichtigkeit, in Familien, Kinderbetreuung und Ausbildung zu investieren. Dazu zählen für den Kanzler Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen oder die vor Kurzem beschlossenen Verbesserungen und Vereinfachungen beim Bezug des Kinderbetreuungsgeldes. "Qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen und der Ausbau von Ganztagsschulplätzen sind die beste Form der Familienunterstützung", so Faymann.

Im Anschluss daran besuchte der Bundeskanzler ein Voltigier- und Reitturnier, veranstaltet nach den Regeln von Special Olympics, und nahm die Siegerehrung vor Ort vor.

Am Abend wird Bundeskanzler Faymann auch bei einer Veranstaltung in der Stadthalle in Gänserndorf die Gelegenheit nutzen, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und aktuelle Themen zu diskutieren. (Schluss) mo

