Cap zu Lehrerdienstrecht: Verhandlungslösung noch vor Wahl wünschenswert

Beharrlichkeit des Kanzlers ist begrüßenswert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Josef Cap unterstützt gegenüber dem SP-Pressedienst Bundeskanzler Werner Faymann in seiner Beharrlichkeit bezüglich des Lehrerdienstrechts. "Es ist begrüßenswert, wenn der Bundeskanzler in dieser wichtigen Frage auf eine Verhandlungslösung drängt und den Druck erhöht, damit noch vor den Wahlen im Herbst ein Ergebnis feststeht," führt Cap aus. Bundeskanzler Werner Faymann hat heute im Ö1-Mittagsjournal auf ein Ergebnis der bereits sehr lange andauernden Verhandlungen der Regierung mit der Lehrergewerkschaft gepocht.

"Eine einheitliche Lehrerausbildung bedingt auch ein einheitliches Dienstrecht", führt der Klubobmann aus. Diese wesentliche Gleichbehandlung hätten sich laut Cap Schüler, Eltern und vor allem alle Lehrer in Österreich, egal in welcher Schulform sie unterrichten, verdient. "Der Aufbau des öffentlichen Drucks durch den Bundeskanzler ist daher absolut richtig", so der Klubobmann abschließend. (Schluss) kg

