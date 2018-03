Faymann zu Lehrerdienstrecht: "Verhandlungslösung vor der Wahl"

Ergebnis soll noch in dieser Legislaturperiode vorliegen

Wien (OTS/SK) - Im heutigen Interview im Ö1-"Mittagsjournal" pocht Bundeskanzler Werner Faymann in Sachen Lehrerdienstrecht auf eine Verhandlungslösung noch vor der Wahl: "Ich habe begonnen, gleichzeitig zu den Verhandlungen öffentlichen Druck aufzubauen. Das Thema ist mir wichtig, das hätte ich gern noch in dieser Periode erledigt", so Faymann.****

Er, Faymann, wünsche sich eine Verhandlungslösung, aber "ich stelle fest, es ist ein Gesetz, das das Parlament auch alleine beschließen kann." Eine Taktik des Hinauszögerns sei jedenfalls nicht angebracht, so der Kanzler.

Österreich gut durch Wirtschaftskrise geführt

Faymann hält fest, dass Österreich bestmöglich vor einer Wirtschaftskrise bewahrt wurde, die in ganz Europa sehr viel Geld gekostet hat. "Wir haben in Österreich der Krise getrotzt. Durch meine Politik sind vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die Pensionisten geschützt worden", sagt Faymann.

Der Bundeskanzler merkte kritisch an, dass in Europa notwendige Maßnahmen wie Finanzmarktregulierung, Spekulationsverbote, Bankenaufsicht und gewisse Spielregeln nicht umgesetzt worden seien. Österreich, so der Kanzler, sei jedoch im Einfordern dieser Regelungen vorne dabei und werde hier auch weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen: "Sowohl Regulierungen, die Bankenaufsicht als auch die aktive Beschäftigungspolitik werden in den nächsten fünf Jahren entscheidend sein."

Jeder Mensch ist unabhängig vom Inhalt der Brieftasche gleich viel wert

"Wenn wir wollen, dass es Kinder und Enkelkinder des Landes besser haben als wir, müssen wir hart dafür arbeiten. Ich will eine Gesellschaft, in der jeder gleich viel wert ist und die gleichen Chancen hat und das schon als Kind. Ich möchte, dass wir in Österreich Beschäftigung haben, von der man leben kann. Mir ist es auch wichtig, dass der Staat Leistungen dem Einzelnen gegenüber erbringt - Gesundheit, Spitäler, Pflege - und er sagt: Jeder Mensch ist uns so viel wert, dass er unabhängig von seiner Brieftasche die besten Leistungen bekommt."

Um das umsetzen zu können, wünscht sich Faymann eine Regierung, die von den Sozialdemokraten und ihm als Bundeskanzler geführt wird. "Ich werde im Wahlkampf sehr viele Diskussionen führen und zeigen, wie wir bisher das Land geführt haben und was wir noch alles vorhaben für dieses Land und für dieses Europa", kündigt Faymann an. (Schluss) kg

