Rauch: Pure Nervosität in der SPÖ-Zentrale

Unt.: Inhaltsleere Rundumschläge von Darabos sollen von SPÖ-Baustellen ablenken – Spindelegger besserer Kanzlerkandidat =

Wien, 15. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Pure Nervosität" ortet ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in der SPÖ-Parteizentrale: "Dass bei Bundesgeschäftsführer Darabos die Nerven blank liegen, ist bei den vielen Baustellen innerhalb seiner Partei auch verständlich", so Rauch, der auf die zerrüttete Tiroler Landes-SP verweist. "Wie man gerade heute wieder Tiroler Tageszeitung entnehmen kann, herrscht bei den Sozialisten Krisenstimmung. Mit inhaltsleeren Rundumschlägen löst man diese Probleme aber nicht." ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger vorzuwerfen, kein Ohr für die ältere Generation zu haben, sei schlichtweg unglaubwürdig und lächerlich. Denn im Gegensatz zur SPÖ baue die ÖVP auf ein Miteinander der Generationen, hier kommen Jung und Alt zum Zug. "Uns sind eben neben den Älteren, deren Stimme ein großes Gewicht in der Partei haben und für alle Entscheidungen immer wieder zu Rate gezogen werden, ebenso die Meinungen der Jungen wichtig. Wir lassen sie an der Politik, die sie schließlich betrifft, mitarbeiten. Das ist das Politikverständnis der ÖVP", stellt Rauch klar, und weiter: "Während die ÖVP auf die Zukunft und die folgenden Generationen setzt, zeigt die SPÖ weder Zukunftskompetenz noch Interesse, den Jungen wichtige Aufgaben anzuvertrauen. Die SPÖ ist und bleibt eine Altpartei." ****

Zu den Aussagen des Bundeskanzlers im Ö1-"Journal zu Gast" sagt der ÖVP-General: "Michael Spindelegger hat die besten Voraussetzungen, Bundeskanzler zu werden. Auch aktuelle Umfragewerte belegen: Der Vizekanzler liegt in vielen Bereichen klar vor Faymann. Aber Faymann glänzt ohnehin eher mit der Fähigkeit der übertriebenen Selbsteinschätzung, sodass er auch keinerlei Fehler der roten Regierungsarbeit erkennt. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass der Motor in der Regierung Michael Spindelegger uns sein Team sind, die sich den gegenwärtigen Herausforderungen stellen und diese meistern." Am 29. September wird aber schlussendlich die Bevölkerung entscheiden, wer besser für Österreich ist. Und dabei habe Michael Spindelegger und die ÖVP durch ihre Arbeitsplatz- und Wirtschaftskompetenz sowie ihre Vorschläge für ein leistbares Leben und leistbares Wohnen klar die besseren Karten für die Zukunft in der Hand.

