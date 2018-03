Regenbogenparade - SP-Tanja Wehsely: "Wien ist das Regenbogenherz Österreichs"

Regenbogenfahnen am Rathaus sind nicht bloß bunter Fassadenschmuck

Wien (OTS/SPW-K) - Die Wiener SPÖ-Gemeinderats- und Landtagsabgeordnete Tanja Wehsely bedankte sich heute im Zuge der Wiener Regenbogenparade bei allen Anwesenden, insbesondere bei den VertreterInnen der Wiener Antidiskriminierungsstelle (WAST) für ihre großartige Arbeit in den vergangenen 15 Jahren. "Ich möchte Euch Danke sagen für die großartige Solidaritätsbotschaft, die wir mit der heutigen Parade und der Celebration, mit Euch HeldInnen und Helden am Heldenplatz, gemeinsam in die Welt schicken. Eine Botschaft an jene, die nicht offen zeigen können oder zeigen dürfen, wen sie lieben. Ein Zeichen dass sie nicht allein sind, sondern dass wir gemeinsam gegen Homophobie und gegen Transphobie kämpfen!", so Wehsely.

"Auch wir - die Stadt Wien und im Speziellen die WAST - Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen - setzen ein Zeichen, denn seit nunmehr 15 Jahren betreiben wir in Wien auf diese Art amtliche Buntmachung!", brachte es Wehsely auf den Punkt. Die Stadt hätte sich in diesen 15 Jahren klar als Vorreiterin im Kampf für Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transgender Personen in Österreich positioniert (Bsp. Regenbogenpflegefamilien, Öffnung der Standesämter für alle).

"Dabei versuchen wir immer auch Themen aufzugreifen, die wichtig, aber in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so präsent sind. Wie zum Beispiel die Situation von Transgenderjugendlichen, wo wir gemeinsam mit dem Verein Wiener Jugendzentren uns darum bemühen, den Bedürfnissen und Wünschen Raum und Unterstützung zu geben", unterstrich die sozialdemokratische Gemeinderätin. "Eins möchte ich zum Schluss noch ganz klar sagen: Die Regenbogenfahnen am Wiener Rathaus sind nicht bloß bunter Fassadenschmuck, sondern ein zutiefst politisches Bekenntnis für gleiche Rechte für alle! Und sie sind ein Bekenntnis dazu, die konservativen Wertvorstellungen nicht nur in dieser Stadt, sondern österreichweit zu entstauben. Wir alle tragen dazu bei, dass Wien ist was es ist: das Regenbogenherz Österreichs! Ich wünsche Euch noch eine tolle Celebration-Nacht "united in Pride" unterm Regenbogen!", appellierte Tanja Wehsely abschließend in ihrer Rede.

