SPÖ-Kärnten: Raggers populistische Präpotenz schadet Hypo, Kärnten und Österreich!

Seiser: Partei des politischen Brandstifters Ragger trägt Verantwortung für Niedergang der Kärntner Landesbank.

Klagenfurt (OTS) - Als realitätsverweigernd und völlig verantwortungslos bezeichnet SPÖ-Kärnten-Klubobmann Herwig Seiser die Forderung von FPK-LPO Ragger, den Verkauf der Hypo Österreich rück abzuwickeln. "Anstatt sich in der notwendigen und aufgrund der von der Bevölkerung verteilten schallenden Ohrfeige in Zurückhaltung und Demut zu üben, schließt die FPKÖ nahtlos an der Vergangenheit an. Dass ausgerchnet der FPK-LPO, dessen Partei durch ihren ausufernden Größenwahn die stolze Landesbank an die Wand gefahren hat, überhaupt traut, sich zum Thema Hypo zu äußern, ist an Präpotenz nicht zu überbieten", macht Seiser deutlich.

Was die Hypo insbesondere die Hypo Österreich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt brauchen, ist Rückhalt und Vertrauen. Vertrauen, das, wie Landeshauptmann Peter Kaiser betont, vor allem dadurch signalisiert wird, dass das Land Kärnten der Hypo Österreich als größter Kunde weiter erhalten bleibt.

"Wenn jemand die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ums Geld gebracht hat, Herr Ragger, dann sind das Sie und ihre Komplizen von FPÖ/FPK/BZÖ", stellt Seiser abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Kärnten

Klagenfurt