BZÖ-Widmann: Faymann will großkoalitionären Stillstand auch nach der Wahl fortsetzen

Wien (OTS) - "Faymann bejammert nur fehlende Spekulationsverbote und Bankenaufsicht, hat aber selbst in den letzten Jahren nichts unternommen, um das auch durchzusetzen. Stattdessen hat er Milliarden Euro österreichisches Steuergeld in EU-Pleitestaaten und finanzmarode Banken gesteckt. Der SPÖ-Bundeskanzler hat auch keinen einzigen Lösungsvorschlag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze gebracht und das in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. Faymanns Ziel ist es, den großkoalitionären Stillstand und die Reformverweigerung auch nach der Wahl fortzusetzen. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Das BZÖ sagt: Die Österreicherinnen und Österreicher haben für die rot-schwarze Misswirtschaft genug gezahlt", so BZÖ-Bündnissprecher und stellvertretender Klubobmann Rainer Widmann zu den Aussagen von Faymann im ORF-Radiojournal.

