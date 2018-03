FPÖ: Kickl: Faymann fällt bei Leistungsschau durch

Was der Kanzler sich wünscht, kommt sicher nicht!

Wien (OTS) - "Im Ö1-Mittagsjournal war heute alles angerichtet für eine eitle Leistungsschau von Bundeskanzler Faymann, der hatte jedoch nichts vorzuweisen", kommentiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die milden Fragen des ORF und die inhaltsleeren Antworten des Kanzlers. "Ob in Österreich oder auf europäischen Ebene: Faymann ist das personifizierte Scheitern. Er kann weder andere Regierungschefs von etwas überzeugen noch seinen Koalitionspartner und auch in der eigenen Partei ist sein Einfluss schwindend. Von der Finanztransaktionssteuer bis zum Lehrerdienstrecht: Was Faymann will, kommt sicher nicht", stellt Kickl fest.

