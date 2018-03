FPÖ-Bundesparteitag: Strache stellt Kanzleranspruch

Bei Nationalratswahlen Grundsatzentscheidung treffen - Duo inferior Faymann/Spindelegger gehört in Pension geschickt

Linz (OTS) - Bei den Nationalratswahlen gelte es, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache bei seiner Rede am heutigen außerordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen in Linz. Auf der einen Seite gebe es das rot-schwarze Macht- und Lähmungskartell mit seinen diversen Mehrheitsbeschaffern, auf der anderen Seite die FPÖ, die einzige Kraft in diesem Land, die wirklich etwas verändern wolle, betonte Strache, der den Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers stellte. Das Duo inferior Faymann/Spindelegger gehöre in Pension geschickt.

"In Wahrheit gibt es bei den Nationalratswahlen nur die Entscheidung zwischen zwei Gruppen. Die eine Gruppe besteht aus den EU-hörigen Systemparteien, die Österreich lieber heute als morgen unter das Kuratel Brüssels stellen wollen, die eine noch nie dagewesene Massenzuwanderung forcieren, die den Mittelstand zugrunde richten, die das Leben für immer mehr Menschen immer unleistbarer machen", so der Bundesparteiobmann. "Und die andere Gruppe, das sind wir Freiheitliche. Wir sind die einzigen, die für Österreich eintreten, die gegen den EU-Geldverschiebungs-Wahnsinn quer durch Europa auftreten, die Asylbetrüger außer Landes schaffen wollen, die unseren Mittelstand unterstützen, die für leistbares Wohnen eintreten und für gerechte Löhne für ehrliche Arbeit statt für die soziale Hängematte fürs Tachinieren eintreten."

Strache kündigte an, dass das Thema Gerechtigkeit im Wahlkampf eine große Rolle spielen werde: "Denn an Gerechtigkeit mangelt in unserem Land überall." In weiterer Folge befasste sich der Bundesparteiobmann mit der beängstigenden Arbeitsmarktsituation in Österreich und meinte dazu: "Die SPÖ ist und bleibt die Partei der Arbeitslosigkeit." Wenn für Rot und Schwarz die Rekordarbeitslosigkeit noch immer nicht genug sei, um endlich aufzuwachen und Politik für die österreichischen Arbeitnehmer zu machen, dann könne nur mehr eine Abwahl dieser Verliererkoalition im Herbst die Lösung des Problems sein. "Und dann soll der freie Markt der Wähler das Überangebot an unfähigen SPÖ- und ÖVP- Politikern regulieren", so der FPÖ-Chef.

Weiters müsse die Frage des Asylrechts völlig neu bewertet werden, betonte Strache. "Schutz auf Zeit: Ja. Falsche Nachsicht mit Wirtschaftsflüchtlingen, die vor der Mühsal des Aufbaus von Demokratie und Wirtschaftsstrukturen im eigenen Land flüchten: Ein klares Nein!" Als Kanzler von Österreich werde er den Asylmissbrauch abstellen, versprach Strache. Zuwanderung sei überhaupt insgesamt kein nachhaltiges Programm, das eine vernünftige Familienpolitik und ein Miteinander der Generationen auch nur ansatzweise ersetzen könnte. Auch zur Problematik des Islamismus fand Strache klare Worte.

Ausführlichen Raum widmete Strache in seiner Rede der EU- und Währungspolitik. Der Euro sei gescheitert. Deshalb fordere die FPÖ eine Volksabstimmung über den Verbleib im Euro. "Das österreichische Volk muss selber entscheiden dürfen, ob es zurück zum Schilling will oder ob es in der Zwangsjacke der Währungsunion verbleiben will. Als Kanzler werde ich direkte Demokratie sicherstellen in diesem Land." Außerdem forderte Strache den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Ebenso befasste er sich mit den Themen Wohnbau, Hypo und Bildungspolitik.

Scharfe Kritik gab es von Strache an den politischen Mitbewerbern. Grüne und Stronach würden nur zur Lebensverlängerung des rot-schwarzen Systems beitragen. Die ÖVP wiederum habe weder die Wirtschaft gestärkt noch die Bürokratie abgebaut oder die Staatsschulden verringert. "Die einzige Steuer- und Gebührenbremse ist es in Wahrheit, die ÖVP zu bremsen." Die ÖVP sei nicht die Partei der Wirtschaft, sondern die Partei der Bürokratie, Überregulierung und Steuerbelastung. Ihr einziger Inhalt sei der bedingungslose EU-und Euro-Fanatismus, für den sie die Interessen Österreichs kaltschnäuzig opfere. SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann wiederum sei ein Reform-Allergiker und "Mikadokanzler", der nach dem Motto "Nur nicht bewegen" agiere. Er sei jemand, der auf Steuerzahlerkosten lieber inseriere als diskutiere, obwohl er von handzahmen Journalisten weniger befragt als vielmehr verhätschelt werde.

Nur mit einer Stimme für die FPÖ sei sichergestellt, dass der rot-schwarze Stillstand beendet werde, betonte Strache. "Unser Hauptgegner für die Nationalratswahlen ist und bleibt das Duo-Inferior Faymann-Spindelegger." SPÖ und ÖVP seien eng mit einer jahrzehntelangen Proporzpolitik verbunden, in welcher möglichst viele Günstlinge an den Schalthebeln der Republik untergebracht würden. Die Grünen seien zu einer bigotten Verbotspartei verkommen, die bereit sei, mit den anderen System-und Proporzparteien für Macht und Einfluss eine Koalition einzugehen.

Außer der FPÖ habe keine Partei den Mut, offene Probleme auch offen anzusprechen und zum Schutz der Interessen Österreichs auch gegen den Brüsseler Apparat, gegen mächtige Spekulanten oder große Konzerne anzukämpfen, betonte Strache. "Die Nationalratswahlen am 29. September sind die Auseinandersetzung um die Zukunft unserer Heimat Österreich. Und das wird nicht ausgetragen zwischen irgendwelchen Splittergruppen, sondern diese Auseinandersetzung wird stattfinden zwischen uns auf der einen Seite und SPÖ und ÖVP auf der anderen Seite. Darauf werden wir unsere gesamten Kräfte konzentrieren."

