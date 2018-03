18. Europaforum Wachau: LH Pröll fordert EU-Geld für grenzüberschreitenden Hochwasserschutz

Donauraumstrategie soll sich künftig auch Katastrophenschutz widmen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die Hochwasser-Katastrophe zeigt, dass wir ein Europa brauchen, das seinen Menschen zur Seite steht, wenn es sinnvoll und notwendig ist. Zum einen durch die Hilfe der EU bei Hochwasser-Schäden, zum anderen aber vor allem bei der künftigen Finanzierung des grenzüberschreitenden Hochwasserschutzes entlang der Donau. Die Donauraumstrategie habe die wichtige Aufgabe, Katastrophenschutz besser umzusetzen: Dazu zähle, Gelder aus Brüssel für die Errichtung von Schutzmaßnahmen zu bekommen und gemeinsame Katastrophenpläne abzustimmen", betonte Landeshauptmann Dr. Erwin beim 18. Europa-Forum Wachau auf Stift Göttweig.

Wir brauchen nicht unbedingt mehr Europa, sondern Europa am richtigen Platz, wo nach dem Prinzip der Subsidiarität gehandelt wird, so Pröll. Das sichere auch den Regionen einen festen Platz zu. Pröll räumte in diesem Zusammenhang auch mit dem Irrtum auf, dass Regionen eine Gefahr für Europa wären. "Im Gegenteil, selbstbewusste Regionen sind eine Chance für Europa. Das große Ganze lebt vom starken Kleinen. Wir Regionen wissen genau, dass Europa die Basis für wirtschaftliche Dynamik, Wohlstand und Vitalität ist", so der Landeshauptmann.

Niederösterreich sei dafür ein gutes Beispiel, weil das Bundesland vom größeren Europa nachweislich profitiert habe. Jeder Euro, den Niederösterreich nach Brüssel zahlt, kommt dreifach zurück. Zudem gibt es heute in unserem Bundesland um 80 Prozent mehr aktive Unternehmen als 1995, im Jahr des EU-Beitrittes Österreichs.

Kommissar Hahn: 2 Milliarden Euro für Risiko-Prävention Neben Pröll nahm auch EU-Regionalkommissar Johannes Hahn zur Hochwasser-Thematik Stellung und betonte, dass die Risiko-Prävention an der Donau und den Nebenflüssen ein Schwerpunkt der Donauraum-Strategie ist. Über zwei Milliarden Euro seien für Risiko-Prävention reserviert und rund 70 Prozent bereits konkreten Projekten zugeordnet. Jetzt gehe es darum, die Projekte umzusetzen und dabei die richtige Balance zwischen regionalen Zuständigkeiten und europäischen Aufgaben zu finden. Hahn lobte Niederösterreich für die Bewältigung der Hochwasser-Situation und wünschte sich nachdrücklich, dass Niederösterreich seine Erfahrungen im Umgang mit derartigen Ereignissen im Rahmen der Donauraum-Strategie einbringt und anderen Regionen zu Verfügung stellt.

