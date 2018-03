SJ-Hanke: Auf der Regenbogenparade kämpfen wir für gleiche Rechte!

Wien (OTS/SPW) - Auch 2013 setzt die Sozialistische Jugend Wien auf der Regenbogenparade ein Zeichen für Homosexuellen-Rechte. Gemeinsam mit der SoHo ist die SJ wiederum auf der Parade vertreten. "Sexualität ist immer noch ein unbequemes Thema in Österreich. Dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten, egal wen sie lieben, scheint für viele weiterhin unverständlich zu sein. Diesen konservativen Meinungen müssen wir entschieden entgegentreten!", erklärt Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.****

Gerade die Gegenkundgebung "Marsch für die Familie" stößt Hanke sauer auf. "Es ist unglaublich, dass es im Jahr 2013 immer noch nicht für alle möglich ist, eine Familie nach eigenen Vorstellungen zu gründen. 'Mutter-Vater-Kind' ist ein überholtes Konzept und sicher nicht die einzige und ideale Familienform - das zeigen Scheidungsraten und Fälle von Gewalt in der Familie. Trotzdem soll 'die heilige Kernfamilie' allen anderen Familienformen übergeordnet sein", so Hanke weiter.

Grundlage der Familie soll nicht das Geschlecht der Familienmitglieder, sondern die Verantwortung und die Fürsorge sein. Deshalb muss das Adoptionsrecht unbedingt geändert und auf homosexuelle Paare ausgeweitet werden. "Den Rückschrittsfanatikern dürfen wir hier nicht die Debatte überlassen. Ihnen geht es nicht um Werte, sondern darum, Menschen zu unterdrücken, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Wie weit das gehen kann, sehen wir in Russland: Dort wurde die 'Werbung für Homosexualität' verboten. Das bedeutet nichts anderes, als dass homosexuelle Paare sich schlichtweg nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Wir kämpfen dafür, dass sowas in Österreich niemals passiert. Deshalb feiern wir eine große, bunte Regenbogenparade und fordern noch mehr Rechte!", so Hanke abschließend. (Schluss)

