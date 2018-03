Spindelegger: "Anerkennung für Österreich im Bereich internationaler Kulturbeziehungen"

Österreich ins Zwischenstaatliche Komitee des UNESCO-Übereinkommens zur Kulturellen Vielfalt gewählt

Wien/Paris (OTS) - Österreich wurde im Rahmen der von 11. bis 14. Juni 2013 in Paris abgehaltenen Vertragsstaatenkonferenz nach der Mitgliedschaft 2007-2009 erneut in das Zwischenstaatliche Komitee des "UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen" gewählt. "Diese Wahl unterstreicht Österreichs Rolle als Förderer der kulturellen Vielfalt und des kulturellen Dialogs in der internationalen Gemeinschaft", so Vizekanzler Spindelegger.

Das UNESCO-Übereinkommen bildet einen wichtigen Eckpfeiler zur Gestaltung nationaler wie internationaler Kulturpolitik. Die im Abkommen verankerten Bestimmungen gelten überdies als Referenz für die Ausgestaltung internationaler Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.

Das aus 24 gewählten Ländern bestehende Komitee ist mit der Begleitung, Führung und Monitoring der Umsetzung des Übereinkommens betraut. Die Analyse nationaler Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Komitees. "Als Mitglied kann Österreich Impulse setzen, um den internationalen Dialog und die Zusammenarbeit in diesem Kernbereich der Kulturpolitik zu intensivieren", betonte der Vizekanzler. Damit komme dem Gremium eine entscheidende Bedeutung bei der Identifikation und Vorbereitung internationaler Standards zu, die förderliche Rahmenbedingungen für ein vielfältiges und offenes Kulturleben schaffen.

Wie die Diskussion rund um das Verhandlungsmandat für ein Freihandelsabkommen EU-USA zeigt, wird der Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in den internationalen Beziehungen in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. "Umso erfreulicher ist die Wahl Österreichs in das UNESCO-Komitee. Sie ermöglicht es uns, aktiv die Debatte dieses einzigartigen internationalen Instruments mitzugestalten", so der Vizekanzler abschließend.

