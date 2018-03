AK-Kaske: Gleichstellung der Arbeiter bei Katastropheneinsätzen ist bahnbrechende Entscheidung

Wien (OTS) - "Die rechtliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten bei Katastropheneinsätzen ist eine bahnbrechende, aber auch längst überfällige Entscheidung", sagt AK Präsident Rudi Kaske zum jetzt von Sozialminister und Innenministerin erreichten Initiativantrag. Die bisher geltende Rechtslage sieht für Angestellte die Dienstfreistellung bei persönlicher Betroffenheit im Katastrophenfall vor. Arbeitern ist eine Dienstfreistellung nur möglich, wenn das im Kollektivvertrag steht. "Kein Mensch versteht das: Jemand, der mit Bagger und Schaufel arbeitet, muss bei persönlicher Betroffenheit im Katastrophenfall Urlaubstage und Zeitausgleich nehmen. Der Kollege oder die Kollegin, die mit Computer und Kugelschreiber arbeiten, haben ein Recht auf bezahlte Dienstfreistellung, wenn Sie etwa von einer Flut, einer Mure oder einem schweren Unwetter heimgesucht werden", so Kaske. AK und Gewerkschaften hatten zuvor auf dem Hochwassergipfel Druck gemacht, damit diese Schieflage gerade gerückt wird.

Die Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten ist eine historische Zufälligkeit: Die Regelung für Arbeiter stammt noch aus der Monarchie. Der Anspruch im Angestelltengesetz ist in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also schon in der jungen Demokratie, geschaffen worden.

