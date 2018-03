FPK-LPO Ragger fordert Rückabwicklung von HYPO-Österreich Verkauf

Klagenfurt (OTS) - Nachdem Johannes Ditz vor knapp zwei Wochen seine Funktion als Aufsichtsratschef der Hypo Österreich im Zusammenhang mit dem Verkauf an den indisch-britischen Investor Sanjeev Kanoria zurücklegte, steht nun der Rücktritt von Hypo-Vorstand Gottwald Kranebitter im Raum. "Wie heutigen Medienberichten zu entnehmen war, ließ die Hypo-Führung ein Rechtsgutachten erstellen, welches überprüfen solle, ob der Verkauf zum halben Buchwert (Anm. 65,5 Mio. Euro statt 120 Mio. Euro) nicht den Grundsätzen eines sorgfältigen Kaufmanns entspreche und eine Organhaftung nach sich ziehe", informiert der freiheitliche Parteiobmann LR Mag. Christian Ragger.

Die Freiheitlichen sehen sich in ihrem Verdacht bestätigt, man habe die Bank viel zu schnell und vor allem viel zu billig verkauft. "Ich fordere die Finanzmarktaufsicht (FMA) auf, den Kauf zu verweigern", betont Ragger. Man müsse zurück an den Verhandlungstisch kehren und im Sinne der österreichischen Steuerzahler handeln. "Hier geht Volksvermögen verloren. Wir sprechen uns ganz klar gegen diesen Banken-Ausverkauf auf Kosten des Steuerzahlers aus", so Ragger. Wesentlich sei auch das Schicksal der über 400 Arbeitnehmer. Bis dato sei keine Arbeitsplatzgarantie des neuen Investors erfolgt.

Wie der freiheitliche Parteichef betont, haben zahlreiche nationale wie internationale Investoren erst jetzt Kenntnis vom Hypo-Verkauf genommen und seien ebenfalls bereit mindestens so viel zu bezahlen. "Hier wurde schlecht verhandelt und der Steuerzahler betrogen. Es kann nicht sein, dass eine Bank mit drei Milliarden Bilanzsumme und einem Eigenkapital von 120 Millionen Euro zur Hälfte des Buchwerts verscherbelt wird, vor allem wenn es zahlreiche Interessenten gibt", so Ragger.

