Wohlmuth: Senioren entrüstet über Entgleisung Spindeleggers

Wien (OTS/SK) - "Wieder einmal hat sich gezeigt, was der ÖVP-Obmann von der älteren Generation hält: Nachdem Spindelegger beim Konsolidierungspaket für die Pensionisten 'mindestens eine Nullrunde' forderte, die Kanzler Faymann, Sozialminister Hundstorfer und Pensionistenverbands-Präsident Blecha nicht zuließen, offenbarte der Vizekanzler nun, was er von der Erfahrung der älteren Generation hält", erklärt Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth, der von zahlreichen entrüsteten Anrufen berichtet. Spindelegger äußerte sich abfällig darüber, dass in der SPÖ der 80-jährige Karl Blecha das Regierungsprogramm mache.****

Wohlmuth hierzu: "Der Unterschied zwischen ÖVP und SPÖ ist wie Tag und Nacht: In der SPÖ gibt es in der Wahlbewegung einen breiten Bürger-Dialog, an dem sich alle beteiligen können. Und auch das neue SPÖ-Programm ist vom erfahrenen Karl Blecha gemeinsam mit einem jungen Team als breiter Diskussionsprozess mit zehntausenden Bürgerinnen und Bürgern konzipiert. In die Programmarbeit der SPÖ sind die Menschen eingebunden, bei der ÖVP gibt's ein paar Überschriften aus dem stillen Kämmerlein!"

Wohlmuth abschließend: "Statt die Generationen auszuspielen, sollte sich der Vizekanzler lieber bei seinem Seniorenbund-Obmann Khol erkundigen, dass es Karl Blecha war, der den Generationendialog etablierte und institutionalisierte und immer wieder (z.B. kommenden Montag in der Steiermark, Anm.) mit den Jungen und den Älteren diskutiert. Er stellt die Solidarität zwischen den Generationen als Grundlage unseres politischen, gesellschaftlichen und sozialen Systems in den Vordergrund." (Schluss) kg

