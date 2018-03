Vielfältiges Bildungsangebot und gelebte Schulpartnerschaft

Landesrätin Mennel gratulierte zum 70-Jahre-Jubiläum der Hauptschule Bezau

Bezau (OTS/VLK) - 1943 wurde in Bezau die erste Hauptschule des Bregenzerwaldes eröffnet. Beim Festakt zum 70-Jahre-Jubiläum der Schule am Samstag, 15. Juni 2013, gratulierte auch Schullandesrätin Bernadette Mennel. Ihr Resumee: "Die Hauptschule Bezau steht heute als erfolgreiche und innovative Schule da, die in einzigartiger Kombination aus Bildung, Erziehung und pädagogischer Zuwendung Jugendliche in einer sensiblen Lebensphase unterstützt. Diese große Stärke unserer Haupt- und Mittelschulen gilt es zu bewahren und auszubauen."

Das Schulgebäude der Hauptschule Bezau wurde nach dem Hochwasser 2005 umfassend saniert und erweitert. Heute werden an dieser Schule mehr als 220 Schülerinnen und Schüler von 30 Lehrpersonen unterrichtet.

Landesrätin Mennel hob das vielfältige Angebot an Fächern und Wahlmöglichkeiten hervor: "Je nach individueller Neigung können in nahezu jedem Bereich Talente entdeckt, gefördert und ausgeprägt werden. Ob Mathematik, Naturwissenschaften, kreatives Gestalten, Musik, Schach, Fotografie, Sprachen, Sport - an der HS Bezau gibt es nicht nur ein umfassendes und differenziertes Bildungs-Angebot, sondern auch die entsprechenden Fachleute, die mit großer Leidenschaft ihre Begeisterung an die Kinder und Jugendlichen weitergeben."

Eine besondere Stärke der HS Bezau sei zudem die hervorragend funktionierende Schulpartnerschaft. "Die enge Kooperation zwischen allen schulischen Partnern und die lebendige Gemeinschaft innerhalb der Schule, der Gemeinde, der gesamten Region ist hier gelebte Schulrealität", so Mennel. Dem Direktor der Schule, Jos Franz, sowie allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern dankte die Landesrätin für deren Einsatz und gratulierte zur gelungenen Jubiläumsveranstaltung.

