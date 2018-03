Neuer Kinderfreunde-Kindergarten in Wien-Liesing

Wien (OTS) - Freitagnachmittag wurde der neue Kinderfreunde-Kindergarten Eduard-Kittenberger-Gasse in Wien-Liesing feierlich eröffnet. "Eingebettet in eine autofreie Wohnhausanlage mit einem großen sonnigen Garten und einem eigenen Atelier bietet der neue Standort für bis zu 90 Kinder viel Platz zum Herumtollen und für unterschiedliche elementare Bildungsangebote. Die neuen Plätze sind Teil des intensiven Ausbauprogramms der Stadt im Bereich der Kinderbetreuung und werden - wie andere private Plätze auch - von der Stadt gefördert", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof freut sich, "dass es uns ein weiteres Mal gelungen ist, gerade im 23. Bezirk, der zusehends wächst, das Angebot auszubauen." "Wir haben uns sehr bemüht auch diesen Kindergarten so zu gestalten, dass sich die Kinder jeden (Kindergarten-)Alters bei uns wohlfühlen und uns die Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl anvertrauen. Gemeinsam mit der Stadt Wien und dem Bund im Rahmen der 15a Vereinbarung haben wir einmal mehr neue Plätze - vor allem auch für Kinder im Kinderstubenalter geschaffen, betont Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde.

Der Kindergarten beheimatet derzeit 70 Kinder. Ende des Sommers wird das Haus bereits um eine weitere Gruppe vergrößert. Die Räume sind, dank der bodentiefen Fenster, ausgesprochen hell und freundlich. Zum Kindergarten gehört ein großer sonniger Garten. Aber auch das künstlerische Schaffen kommt in diesem Haus nicht zu kurz. Dafür sorgt das eigens dafür eingerichtete Atelier. In diesem Kinderfreunde-Kindergarten kommt die Portfolio Methode zur Anwendung, durch die der Bildungsweg und die Entwicklung des Kindes anhand von Beispielen aus dem Kindergartenalltag dokumentiert und im Rahmen von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern erörtert wird. Darüber hinaus gibt es regelmäßig gruppenübergreifende Angebote und im Rahmen der Kinderfreunde Wissensakademie wird in diesem Haus die Lernwerkstatt Englisch angeboten.

Die Wiener Kinderfreunde sind die größten privaten Kindergartenbetreiber in Wien. In rund 160 Kinderstuben, Kindergärten und Horten betreuen sie ca. 12.000 Kinder bis max. 14 Jahre. Mit 28 Betriebskindergärten sind sie die größten Betreiber von Betriebskindergärten in Österreich.

