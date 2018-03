FPÖ-Leyroutz: Freiwillige Helfer müssen gefördert werden!

Gleichbehandlung bei Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall zwischen Arbeiter und Angestellten ist nur erster Schritt

Klagenfurt (OTS) - Als "ersten Schritt" bezeichnete heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, die gestern mittels Initiativantrag erfolgte Gleichstellung bei der Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall zwischen Arbeitern und Angestellten. Jedoch gelte dies nach wie vor, nur für die Betroffenen und nicht für die zahlreichen freiwilligen Helfer, ohne die eine Katastrophe wie wir sie im Zuge der Überflutungen immer öfter erleben müssen, niemals in diesem Umfang zu bewältigen sei. "Diese freiwilligen Helfer leisten einen unbezahlbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie für die Versorgung und die Sicherheit der Menschen in unserem Land", so Leyroutz.

Während ÖVP und SPÖ auf Bundesebene, wie der gestrige Initiativantrag zeigt, schön langsam begreifen, dass es einer größeren Förderung bei Katastrophen bedarf, stoße man in Kärnten auf völlig taube Ohren, verweist Leyroutz auf das Abschmettern des freiheitlichen Dringlichkeitsantrages zur Förderung freiwilliger Helfer in der letzten Sitzung des Kärntner Landtages. "Wir verlangen zumindest eine öffentliche Diskussion zu diesem für das Gemeinwohl so wichtigen Thema. Denn wie es derzeit aussieht, will man unseren Antrag im Ausschuss versauern lassen", so Leyroutz.

Das eingeforderte Maßnahmenpaket der Freiheitlichen beinhaltet folgende Punkte:

- Berücksichtigung jahrelanger Freiwilligenarbeit für Blaulichtorganisationen beim Pensionsanspruch;

- bevorzugte Aufnahme von Freiwilligen in den Öffentlichen Dienst; - Entgeltfortzahlung und Sonderurlaub für freiwillige Helfer bei Katastrophen, wobei dies den Arbeitgebern refundiert werden muss;

- Reduktion von Selbstbehalten für jene Freiwillige, die dem Gesundheitswesen dienen;

- steuerliche Erleichterung für private Unternehmen, die Freiwillige beschäftigen;

- Rückerstattung der Mehrwertsteuer für Freiwilligenorganisationen beim Ankauf von Gerätschaften.

