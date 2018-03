"profil"-Umfrage: Stronach verliert

SPÖ weiter auf Platz eins

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet, verliert das Team Stronach im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte und kommt nur noch auf 8%. Die SPÖ bleibt laut der vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung für "profil" monatlich durchgeführten Umfrage mit 27% (plus ein Prozentpunkt) klar auf Platz eins. Die ÖVP verliert einen Prozentpunkt und landet mit 24% auf Platz zwei. Die Freiheitlichen stagnieren bei 18%. Würde am Sonntag gewählt, kämen die Grünen auf 15% (minus ein Prozentpunkt), das BZÖ stagnierte bei 2%.

Auch in der Kanzlerfrage verliert Frank Stronach: Bei einem Minus von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat erreicht er nur noch 4%. Werner Faymann verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 19%. ÖVP-Obmann Spindelegger käme auf 15% (minus ein Prozentpunkt), könnte man den Kanzler direkt wählen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verliert im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte und erreicht 9%. Grünen-Chefin Eva Glawischnig verliert in der Kanzlerfrage drei Prozentpunkte und kommt auf 7%.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502